Ecco quanto guadagna Vanessa Incontrada: l’attrice e presentatrice spagnola è tornata a condurre Zelig su Canale 5.

Vanessa Incontrada è una delle presentatrici di Zelig simbolo del programmo comico nato nell’omonimo locale milanese di cabaret. D’altronde la conduttrice spagnola, in coppia con Claudio Bisio, ha contributo in prima persona al grande successo che lo show comico di Canale 5 continua ad avere. Nonostante i vari programmi che ha presentato anche dopo aver lasciato Zelig nel 2010 (per poi tornarci dal 2021 quando il programma è tornato su Canale 5) la sua esperienza televisiva di maggiore successo resta appunta quella a Zelig. Ma quanto guadagna Vanessa Incontrada? Scopriamolo insieme.

Vanessa Incontrada: quanto guadagna

Nei primi anni 2000 Zelig era uno dei programmi televisivi più visti e di maggiore successo in assoluto: sul palco dello show si sono esibiti alcuni dei comici tutt’ora più amati, da Checco Zalone a Ale e Franz, Ficarra e Picone e molti altri ancora. Non sorprendere quindi sapere che anche i compensi dei presentatori dal 2004 al 2010 (quando Vanessa Incontrada lo conduceva in coppia con Claudio Bisio) erano molto alti.

Vanessa Incontrada

La presentatrice spagnola ha infatti rivelato che all’epoca guadagnava circa 20.000 euro per ogni puntata di Zelig presentata. Considerato che solitamente le puntate di una singola stagione dello show comico erano undici, il suo stipendio era quindi di circa 220.000 euro all’anno.

Oggi non sono noti i compensi ricevuti da Vanessa Incontrada per ogni singola puntata di Zelig ma si può presumere che siano inferiori rispetto a quelli del periodo che va dal 2004 al 2010. Secondo alcune indiscrezioni, il compenso ricevuto dalla conduttrice spagnola sarebbe addirittura dimezzato. Nel frattempo in questi anni Vanessa Incontrada ha continuato a portare avanti anche la sua carriera da attrice, che ha affiancato a quella da conduttrice, e l’abbiamo potuta vedere anche protagonista di diverse fiction come Non dirlo al mio capo e Fosca Innocenti.