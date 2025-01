Jessica Morlacchi torna sui social dopo l’uscita dal GF: giallo sul suo post

Dopo aver abbandonato la Casa del GF, Jessica Morlacchi è tornata a parlare sui social ma c’è un giallo nel suo post…

Indubbiamente è stata una delle protagoniste dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello. Eppure, rispetto a quanto si potesse immaginare, alla fine l’uscita di scena di Jessica Morlacchi dal reality è arrivata in modo molto controverso. In questa ottica è da leggere l’ultimo “piccolo” caso attorno alla donna che tornando sui social con un post ha fatto, ancora, discutere…

Jessica Morlacchi torna sui social

Ormai da qualche tempo Jessica Morlacchi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello ma non si era ancora espressa in modo completo sull’esperienza vissuta e sulle polemiche delle fasi conclusive di quanto vissuto.

Jessica Morlacchi

Ecco allora che su Instagram, la donna ha optato per un lungo post ricco di emozioni e sensazioni: “In questa magica avventura al Grande Fratello ho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti”, ha detto la donna.

“Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato”, ha proseguito la ragazza che ha successivamente ringraziato Alfonso Signorini, Endemol, le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ma anche Rebecca Staffelli, la sua famiglia e la sua agenzia”.

Fin qui niente di male. Se non fosse che nei commenti al post si sia scatenata una vera e propria “tempesta”.

Il giallo dei commenti cancellati

Gli ultimi comportamenti della Morlacchi, evidentemente, non sono andati giù a parecchi telespettatori che le hanno voluto rispondere in malo modo.

Da qui un piccolo “giallo”. Pare, infatti, che Jessica abbia provato, almeno inizialmente, a cancellare alcuni commenti negativi. Almeno così sostengono alcuni utenti: “Ma cosa fai, cancelli i commenti che non ti piacciono?”, ha scritto uno. E ancora: “Ma ha cancellato tutti i commenti negativi??”, si legge.

Non è dato sapere se effettivamente la bella Jessica abbia provato ad eliminare le parole degli haters. La certezza è che anche fuori dalla Casa del GF la donna stia facendo parlare di sé…