Bufera su Anna Pettinelli: arriva la replica di fuoco, cosa è successo

Anna Pettinelli nel mirino degli haters a causa di alcune decisioni arrivate nelle ultime ore nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ore di turbolenza nella scuola di Amici e sui social a seguito della decisione di Anna Pettinelli di eliminare dal talent show di Canale 5, il cantante Ilan. La maestra, non vedendo miglioramenti nel ragazzo, lo ha convocato a sorpresa per un confronto dal quale è emersa la volontà di far terminare il suo percorso. Una situazione che ha lasciato l’amaro in bocca al diretto interessato e scatenato ampie polemiche, anche sul web.

Amici, Anna Pettinelli elimina Ilan

Nel corso delle ultime ore, nella scuola di Amici si è assistito all’uscita di scena del cantante Ilan. Il giovane artista, infatti, è stato eliminato dopo la decisione della sua insegnante, Anna Pettinelli, che non vedendo grossi miglioramenti e un ipotetico futuro al Serale, ha optato per mettere la parola fine al suo percorso.

Anna Pettinelli

La maestra ha chiarito in modo molto diretto la sua posizione con il giovane cantante spiegando che, ad oggi, non vedeva per lui una collocazione nella scuola, anche nell’ottica di un ipotetico futuro Serale.

“[…] Credo che quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai dietro ma io non ho visto miglioramenti. Per me è meglio che tu esca dalla scuola e che trovi la tua strada”, sono state alcune delle parole della professoressa verso Ilan.

Le critiche e la replica

L’eliminazione di Ilan ha portato i suoi seguaci e fan social ad insorgere, evidentemente con diversi commenti e messaggi inopportuni verso la Pettinelli che ha preso, appunto, la decisione di far terminare l’esperienza nella scuola al ragazzo.

In questo senso, l’insegnante, finita nel mirino degli haters, ha deciso di replicare con forza con una storia Instagram decisamente dura: “Parole, parole, parole, ma quanto parlate che le cose non le sapete?”, ha spiegato la professoressa di Amici. Poi, ha anche aggiunto in relazione, evidentemente, ai messaggi di critica: “Che pazienza“.