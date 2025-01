Tony Effe, spoiler su Sanremo 2025: ecco cosa ha voluto spiegare

In vista di Sanremo 2025, Tony Effe ha dato qualche primo spoiler sulla sua canzone e su cosa sarà per lui il Festival.

Si sta avvicinando sempre di più il momento del Festival di Sanremo 2025. Grande attesa per tutti i big tra cui ci sarà anche Tony Effe. Proprio il rapper, molto discusso per diverse vicende, ha avuto modo di parlare ai canali Rai a seguito delle prime prove con tanto di orchestra in vista dell’appuntamento all’Ariston.

Tony Effe, l’emozione per Sanremo 2025

Tony Effe, parlando ai canali Rai, ha ammesso di essere tanto emozionato in vista della kermesse musicale dell’Ariston.

“Non avevo mai cantato con un’orchestra, per me è la prima volta. Sono onorato”, ha detto il rapper.

Tony Effe

Il giovane cantante non ha nascosto di essersi sentito quasi in soggezione alle prime prove: “Inizialmente l’atmosfera era un po’… mi sono sentito come dire, sotto esame. Però, l’orchestra, il maestro. Sono dei professionisti. Mi sento in debito con loro, stanno suonando una cosa per me. Sono davvero onorato”.

La spiegazione sulla canzone

Successivamente, Effe ha aggiunto qualche spoiler in merito al significato del brano ‘Damme ‘na mano‘ e al perché il titolo sia in romano: “Il titolo è in romano perché la critica che mi fanno sempre i miei amici di Roma quando mi vengono a trovare è: ‘ma che sei diventato milanese? ma come parli?’. Anche se io il mio accento romano lo sento. Ci tenevo a parlare della mia città, da lì è partito tutto. Io vivo a Milano da un po’ e questa canzone è un po’ uno scusarmi verso la mia città per averla lasciata”.

“A chi chiedo di darmi una mano quando sono in difficoltà? Non chiamo mai mia madre. Magari ci sentiamo poco, però, quando sto male, chiamo mamma. Lei è l’unica persona che può darmi una mano”, ha proseguito Effe con grande sincerità.

Ancora sulla canzone: “Questa canzone la sento molto, voglio portare me stesso. Sarà me stesso come faccio sempre”, ha garantito ancora il rapper nell’intervista ai canali Rai.