Festa a sorpresa per Beatrice Valli: ecco come Marco Fantini l’ha stupita

Sorpresa riuscita per Beatrice Valli. La nota influencer ha festeggiato in dolce compagnia l’arrivo dei suoi 30 anni. Poi la dedica…

Pensava di essere uscita per una cenetta romantica in compagnia di suo marito, Marco Fantini, e invece… Maxi sorpresa per Beatrice Valli che in occasione del suo 30esimo compleanno è stata magicamente stupita dalla sua dolce metà e da una serie di amici che hanno reso la serata unica e indimenticabile.

Beatrice Valli, festa a sorpresa: come è andata

Come è stato possibile osservare da una serie di stories su Instagram della diretta interessata e dei presenti, Beatrice Valli ha ricevuto una festa a sorpresa in occasione del suo 30esimo compleanno. A rendere possibile il tutto, ovviamente, la sua dolce metà, ovvero il marito Marco Fantini.

Beatrice Valli

Il marito della Valli aveva organizzato tutto insieme ad una delle sorelle della festeggiata, Eleonora. Mentre Fantini e la moglie erano insieme all’interno di un locale milanese intenti a cenare, ecco magicamente fare il loro ingresso diversi amici.

Sorpresa riuscita e party indimenticabile. Per gli invitati tanti brindisi e buon cibo, compresa una torta con la panna decorata da candeline dorate.

La dedica social

Sui profili social di Marco Fantini, anche una bellissima dedica per la moglie: “Eravamo solo due ragazzini quando i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta. Da quel momento, l’amore ha dato forma ai nostri sogni, trasformandoli in realtà. Insieme, abbiamo costruito un mondo fatto di noi”, ha scritto Marco condividendo un collage di foto dedicato alla Valli.

Successivamente, la stessa festeggiata ha condiviso un pensiero in occasione del compleanno: “Ogni anno è stato indimenticabile. Ringrazio la vita per avermi donato questo viaggio, pieno di salite e discese che rendono la Bea di oggi piena di VITA. Ringrazio mio marito Marco per essere la mia spalla sui cui contare,piangere e ridere! Vi amo immensamente”.