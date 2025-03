Svelato il nome della prima possibile concorrente di The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi in arrivo su Canale 5.

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione con un nuovo e attesissimo reality show: The Couple. Il format, che debutterà su Canale 5 il 7 aprile, metterà alla prova coppie di concorrenti legate da amicizia, amore o rapporti professionali, costringendole a convivere e affrontare sfide all’interno di un’unica casa. Lo show si svolgerà nel loft già noto al pubblico del Grande Fratello e promette dinamiche inedite e momenti imperdibili. Finalmente, a meno di un mese dall’inizio, spuntano i primi rumors sui nomi dei concorrenti.

Corinne Clery tra i concorrenti di The Couple

Negli ultimi giorni si è diffusa un’indiscrezione che sta facendo discutere il pubblico e gli appassionati di gossip. Secondo il noto esperto Amedeo Venza, la prima concorrente ufficiale del reality potrebbe essere Corinne Clery.

Corinne Clery

L’attrice, già protagonista di altri reality in passato, potrebbe dunque mettersi nuovamente alla prova in un format del tutto nuovo.

Resta però un’incognita fondamentale: chi sarà il suo compagno di gioco? Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla persona che affiancherà Clery nel percorso televisivo.

Ma quello di Corinne non è l’unico nome associato al nuovo reality di Ilary Blasi.

Altri nomi in lizza per The Couple

Oltre a Corinne Clery, tra i possibili concorrenti di The Couple si vocifera della partecipazione di Brando e Raffaella, volti noti di Uomini e Donne. Tuttavia, Soleil Sorge ha già smentito la sua partecipazione al programma, chiudendo le speculazioni su una sua presenza insieme ad Alex Belli.

Per ora, Mediaset non ha ancora confermato ufficialmente il cast di The Couple, ma l’attesa per il debutto del reality è altissima. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove conferme sui protagonisti di questo intrigante show. Ora, quindi, non ci resta che attendere nuovi rumors sui possibili concorrenti del reality.