Rose Villain e le polemiche sui duetti: perché nel suo album non ci sono artiste donne? La risposta della cantante.

L’uscita imminente di Radio Vega, il nuovo album di Rose Villain, è accompagnata da una curiosità che ha scatenato polemiche sui social.

I fan della cantante, infatti, hanno notato un particolare che ha fatto molto riflettere: perché non ci sono duetti con cantanti donne? La stessa artista ha risposto sui suoi profili, chiarendo il motivo di questa scelta.

Rose Villain: un album senza presenze femminili

Dopo il successo di Fuorilegge, presentato a Sanremo 2025, Rose Villain si sta preparando al lancio del suo nuovo progetto musicale. Il nuovo album Radio Vega presenta numerose collaborazioni di rilievo, con artisti del calibro di Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra.

Tuttavia, alcuni fan hanno notato l’assenza di featuring con artiste donne, e questo particolare ha sollevato interrogativi sulla scelta della cantante.

Di fronte alle domande insistenti del pubblico, Rose Villain ha deciso di rispondere direttamente su Instagram.

La risposta della cantante alle polemiche

La cantante, per spegnere presto la polemica, ha risposto a una domanda di un follower e ha spiegato di aver contattato diverse colleghe per un featuring, ma che nessuna era disponibile a causa di altri impegni professionali.

“Ho chiesto a più di una mia collega, ma erano tutte impegnate su altri progetti in questo momento. E lo capisco benissimo. Chiuderemo i pezzi più avanti. Per me la discriminazione sta nel dover mettere una quota rosa solo per avere una quota rosa. L’arte è senza genere” ha dichiarato Rose Villain nelle sue stories.

Oltre alle polemiche, i fan hanno anche chiesto all’artista il significato del titolo del nuovo album. Rose Villain ha confermato che Radio Vega rappresenta un’evoluzione dei suoi precedenti lavori, Radio Gotham e Radio Sakura.

Ma la domanda resta: sarà riuscita Rose Villain a spegnere le polemiche? Non ci resta che attendere per scoprirlo.