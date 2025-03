Carlo Conti rinuncia alla conduzione dei David di Donatello 2025. Scopri chi lo sostituirà nella cerimonia del 7 maggio su Rai1.

Dopo il successo del Festival di Sanremo 2025, il conduttore televisivo Carlo Conti era atteso alla conduzione di un altro importante evento: i David di Donatello 2025. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento inaspettato: il conduttore televisivo fa un passo indietro e rinuncia al famoso evento dedicato al cinema.

Ma qual è il motivo che si cela dietro questa decisione e chi prenderà il suo posto? Scopriamo tutti i dettagli.

L’addio di Carlo Conti alla conduzione dei David di Donatello

Il conduttore toscano, volto storico dell’evento cinematografico, ha deciso di rinunciare alla prossima edizione. Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione sarebbe legata a una questione di sovraesposizione televisiva, considerando i numerosi impegni che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Conti, infatti, nell’ultimo periodo ha condotto programmi di grande successo come Tale e Quale Show, il Festival di Sanremo e, a breve, debutterà con il nuovo varietà Ne vedremo delle belle.

Per evitare un’eccessiva presenza sugli schermi Rai, il conduttore avrebbe scelto di rinunciare alla guida dei David di Donatello.

Oltre a lui, anche Alessia Marcuzzi sarà assente alla prossima edizione dei David di Donatello 2025.

Chi sostituirà Carlo Conti ai David di Donatello 2025

La sostituzione di Carlo Conti sarà affidata a una nuova coppia di presentatori.

Secondo TvBlog, la conduzione dell’evento sarà affidata a un noto cantante e a una celebre attrice. Il nome più accreditato per il ruolo di conduttore principale sarebbe Mika, artista poliedrico e già esperto di televisione, con esperienze in programmi come X Factor Italia, The Voice France e la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022.

Accanto a lui, dovrebbe esserci Elena Sofia Ricci, famosa attrice italiana che, se confermata, farebbe il suo debutto alla conduzione di un grande evento in diretta televisiva. Una scelta inedita, che potrebbe portare una ventata di freschezza alla cerimonia.