Samantha De Grenet confessa a La Volta Buona la sua vendetta contro l’amica che l’ha tradita col fidanzato.

Durante le ultime puntate del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha condiviso con il pubblico un episodio molto intimo e doloroso del suo passato, e ha svelato come ha reagito a un tradimento subito anni fa.

La showgirl ha raccontato con schiettezza e una punta di ironia la vendetta ordita nei confronti di quella che un tempo considerava una vera amica, rea di essere andata a letto con il suo fidanzato. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La vendetta di Samantha De Grenet: un piano ben architettato

“Non ho mai dimenticato quella volta in Sardegna” ha detto De Grenet introducendo il racconto, facendo intendere quanto il dolore del tradimento sia stato profondo, proprio perché coinvolgeva una persona di cui si fidava ciecamente. “Era un’amica. E più è grande l’amicizia, più è grande il dolore“, ha aggiunto con emozione. Dopo aver rivelato di essere stata tradita dall’amica, che è andata a letto con il suo fidanzato dell’epoca, la showgirl ha raccontato qual è stato il suo piano di vendetta.

Infatti, passato del tempo, Samantha ha deciso di far pagare alla donna il torto subito, escogitando un piano degno di un film. Fingendosi manager di eventi, l’ha contattata proponendole di partecipare a un esclusivo evento in Germania, promettendole un volo in prima classe e un hotel di lusso.

La realtà, però, è stata ben diversa. L’amica si è trovata abbandonata all’aeroporto senza biglietto, trasporto o alloggio pagato. Ha dovuto sostenere ogni spesa da sola, solo per scoprire che l’evento promesso non esisteva affatto.

Qui il video del racconto a La Volta Buona.

Il web si divide: vendetta geniale o troppo crudele

“Andare a letto con il mio fidanzato le è costato qualcosa” ha dichiarato De Grenet, lasciando intendere che quella vendetta le ha restituito un minimo di giustizia personale.

Il racconto ha fatto il giro dei social, tra chi applaude alla trovata ingegnosa di Samantha De Grenet e chi invece la critica per aver “esagerato” nel restituire il colpo.

Tuttavia, la showgirl oggi vive serenamente la sua vita al fianco del marito Luca Barbato, con cui ha avuto il figlio Brando, e sembra guardare al passato con distacco e un pizzico di soddisfazione.