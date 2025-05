Benjamin Mascolo torna a vivere a Modena, l’annuncio social: “Meglio la nebbia dell’Emilia che lo smog di Milano”.

Benjamin Mascolo, membro del duo musicale Benji & Fede, ha deciso di lasciare Milano per tornare a vivere nella sua Modena. Una scelta dettata dal desiderio di autenticità, semplicità e radici, ma che coglie di sorpresa i suoi fan. Dopo anni trascorsi tra Milano e Los Angeles, immerso nel caos delle grandi metropoli e nella frenesia della scena musicale internazionale, Mascolo ha deciso di voltare pagina. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’annuncio di Benjamin Mascolo

In un post su Instagram, il cantante ha condiviso immagini del suo trasloco con parole cariche di nostalgia e consapevolezza: “Ciao Milano, non è colpa tua. Ma preferisco la nebbia dell’Emilia al tuo smog“.

E aggiunge: “I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar, e gli amici di sempre“. Un ritorno simbolico e reale alle origini, che riflette un momento di cambiamento profondo.

Un nuovo inizio per Benjamin Mascolo, lontano dalla caotica Milano

Il ritorno a Modena per Benjamin Mascolo non è solo una scelta logistica, ma un atto di amore verso se stesso e le sue radici.

“Modena non brilla, non grida. Non mostra né il culo né i denti. Ma respira. E io con lei“, ha scritto con un tono poetico nel post pubblicato sui social. Parole che testimoniano una ritrovata connessione con la sua terra e un’esigenza di rallentare.

Mascolo ha anche confessato di attraversare un periodo emotivamente intenso: in un recente video su TikTok ha parlato di giorni difficili, vissuti però con una rinnovata serenità. “La vita è fatta di alti e bassi” ha detto, “Ma oggi scelgo di restare, di affrontare la sofferenza con consapevolezza“.

Ora non ci resta che scoprire in che modo la sua vita cambierà dopo il ritorno nella sua città natale.