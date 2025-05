Fiorello pronto al ritorno in Rai? Il 16 maggio, giorno del suo compleanno, potrebbe arrivare l’annuncio su Radio 2.

Dopo un anno lontano dalle telecamere, tutto sembra ormai pronto per il grande ritorno di Fiorello in televisione. Secondo le ultime indiscrezioni, lo showman potrebbe tornare presto a far compagnia agli ascoltatori italiani su Rai Radio 2. A rivelarlo è l’agenzia Adnkronos, che parla di un possibile debutto già fissato per venerdì 16 maggio 2025, proprio in occasione del 65esimo compleanno dello showman siciliano. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fiorello, un programma misterioso: ipotesi sul format

Il nuovo programma si intitolerebbe, almeno provvisoriamente, Radio 2 Extra, e rappresenterebbe un vero e proprio evento per i fan dello storico conduttore di Viva Radio 2.

Anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, le indiscrezioni parlano di un ritorno alle origini per Rosario Fiorello, che dal 2001 al 2008 ha conquistato il pubblico con una delle trasmissioni radiofoniche più amate di sempre. Il format di Radio 2 Extra potrebbe collocarsi proprio nella stessa fascia oraria e stile, puntando su ironia, musica e attualità.

FIORELLO

Nonostante le voci insistenti, il progetto resta avvolto nel mistero. Il nome Radio 2 Extra non è ancora definitivo, e neppure il format o la durata del programma sono stati confermati.

Si ipotizza che si tratti di una trasmissione temporanea, magari pensata come esperimento estivo o come teaser in vista di una partenza ufficiale a settembre. Altre fonti suggeriscono invece un ritorno “a sorpresa”, con un annuncio ufficiale poche ore prima della prima puntata.

Un compleanno con colpo di scena

La data del 16 maggio non è casuale: proprio in quel giorno, Fiorello compirà 65 anni. L’occasione sarebbe perfetta per un annuncio clamoroso, in pieno stile Fiorello, capace da sempre di sorprendere e reinventarsi.

Il ritorno in Rai sarebbe accolto con entusiasmo da migliaia di fan, che nell’ultimo anno si sono chiesti se lo showman avrebbe seguito l’amico e collega Amadeus sul Nove.

Adesso non resta che attendere qualche giorno per scoprire se davvero Fiorello tornerà “on air” su Rai Radio 2.