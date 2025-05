Tommaso Zorzi parla apertamente del suo passato con le droghe, poi rivela tutti i dettagli della sua vita sentimentale.

Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un’intervista sincera e senza filtri rilasciata a Fanpage, in cui racconta il suo passato, l’amore e la popolarità, intrecciando la propria storia a quella della Marchesa Luisa Casati Stampa, protagonista del suo ultimo libro Divina!. Tra gli argomenti più delicati affrontati c’è stato quello della droga, ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Tommaso Zorzi come la Marchesa Casati: le droghe e le fragilità

Parlando apertamente del periodo in cui ha fatto uso di una “sostanza bianca e spudorata”, l’ex vincitore del Grande Fratello VIP ha affermato: “Non ero un tossicodipendente, ma ne facevo uso il sabato sera. È stato il mio momento rock and roll. Non me ne vergogno, ognuno ha avuto la sua debolezza“.

La sua dichiarazione ha messo in luce un lato vulnerabile del personaggio televisivo che, con l’ironia che lo contraddistingue, non nasconde le fragilità vissute.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

Zorzi paragona la propria esistenza a quella della Marchesa Casati, personaggio che ha trasformato la propria vita in un’opera d’arte: “Abbiamo entrambi un approccio scapestrato verso la vita. Lei si è consumata per la sua immagine, io invece oggi custodisco con attenzione la mia sfera privata“.

Questo parallelismo attraversa tutto il suo romanzo, dove l’artista e la celebrità contemporanea si fondono nel desiderio comune di lasciare un segno, nonostante le fragilità.

Zorzi sull’amore e i paparazzi: “Mi creano solo problemi”

Oltre alla questione delle droghe, Zorzi ha toccato un altro tema delicato: quello delle relazioni.

L’ex vippone ha confessato di sentirsi perseguitato dalla “sfiga in amore” e ha raccontato episodi grotteschi vissuti nella sua vita sentimentale.

Riguardo ai paparazzi, puntualizza: “Non li chiamo io. Anzi, mi creano problemi. Le persone che frequento non vogliono visibilità“.