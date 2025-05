Chiara Francini racconta il dolore per la morte del primo amore e la forza dell’amore duraturo con Fredric Lundqvist.

Chiara Francini è un’attrice e comica capace non solo di strappare una risata, ma anche di far riflettere e commuovere. Anche la sua vita privata è ricca di momenti intensi e di profondo dolore, come la morte del suo ex fidanzato. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice e scrittrice toscana ha parlato per la prima volta pubblicamente del dolore legato alla morte del suo primo fidanzato, Alessio Rapezzi, scomparso improvvisamente nel 2024 a soli 49 anni durante una vacanza a Sharm el-Sheikh. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Chiara Francini e il dolore per la morte dell’ex fidanzato

La Francini, oggi 45enne, ha raccontato quanto quella perdita abbia influito sulla sua visione della vita e del tempo.

“Quando qualcuno è vivo anche il ricordo resta acceso” ha detto. “Quando muore, quel ricordo cambia forma. Diventa memoria, non più condivisione, ma responsabilità“.

Parole che svelano una profonda consapevolezza emotiva e che spiegano anche la genesi del suo nuovo romanzo Le querce non fanno limoni, una storia familiare che attraversa decenni di storia italiana, specchiandosi nelle radici affettive e nei traumi che formano l’identità.

La perdita dell’ex fidanzato ha profondamente colpito l’attrice. Infatti, sui social ha voluto dedicare dolci parole al suo caro Alessio, da poco scomparso.

Chiara Francini: una lunga storia d’amore con Fredric Lundqvist

Oggi Chiara Francini condivide la sua vita con Fredric Lundqvist, imprenditore svedese con cui convive da 19 anni. Una relazione stabile e lontana dai riflettori, che l’attrice definisce “una forma di resistenza“.

Nel 2023, durante il Festival di Sanremo, Francini aveva colpito il pubblico con un monologo sulla maternità mancata, un tema intimo trattato con intensità e sincerità. “Quando mi racconto, mi dono“, ha spiegato nel corso dell’intervista. “E forse le persone lo sentono. Quando ti riconosci in qualcuno, ti senti meno solo” ha concluso.