Ilary Blasi e Michelle Hunziker potrebbero condurre insieme un nuovo show: trapela l’indiscrezione inaspettata.

Per Ilary Blasi non sembrerebbe essere un periodo facile sul fronte lavorativo dopo l’annuncio della chiusura anticipata del reality show The Couple. Eppure, chi si aspettava che la conduttrice si sarebbe presa una pausa dalla televisione dovrà ricredersi.

Nelle ultime ore, infatti, è trapelata una nuova inaspettata indiscrezione: Ilary Blasi potrebbe tornare con un nuovo show insieme all’amica e collega Michelle Hunziker.

Entrambe protagoniste indiscusse del panorama televisivo italiano, Ilary Blasi e Michelle Hunziker rappresentano due volti amatissimi dal pubblico. L’ipotesi di vederle fianco a fianco in un nuovo format ha subito acceso i riflettori.

La conduttrice svizzera, che sabato sarà tra le conduttrici della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, potrebbe tornare in televisione con un nuovo programma, condividendo il palco con la sua amica. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Nuovo progetto televisivo per Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary Blasi e Michelle Hunziker potrebbero presto sorprendere il pubblico televisivo con una nuova avventura condivisa sul piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, le due conduttrici avrebbero già registrato la puntata zero di un nuovo programma televisivo.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

La notizia, riportata nella rubrica “C’è chi dice che” del giornalista Giuseppe Candela, parla di un’amicizia consolidata che potrebbe presto trasformarsi in una sinergia lavorativa.

Secondo quanto emerso, le due conduttrici avrebbero già registrato un episodio pilota e sui social sarebbe apparso un indizio intrigante: “Work, riunite“.

Nessuna conferma ufficiale, ma aspettative alte

Anche se da Mediaset non è arrivata alcuna conferma ufficiale, il gossip si è rapidamente diffuso, scatenando entusiasmo tra i fan.

Inoltre, attualmente né Ilary Blasi né Michelle Hunziker hanno rilasciato dichiarazioni in merito, alimentando ulteriormente il mistero. Tuttavia, la sola idea di una loro co-conduzione è sufficiente per generare grande attesa.