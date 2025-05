Stefano De Martino commenta la proposta di Paolo Bonolis per “Avanti un Altro”: la reazione del conduttore televisivo.

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla proposta ricevuta da Paolo Bonolis per la conduzione di Avanti un Altro, il celebre quiz show di Canale 5. Una voce che circolava da tempo e che ora trova conferma proprio nelle parole del conduttore di Affari Tuoi, intervistato da SuperGuida TV.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino a Avanti un Altro: la reazione

Il retroscena è di quelli che fanno rumore: Bonolis avrebbe pensato proprio a De Martino come suo possibile successore alla guida del programma, oggi ancora associato indissolubilmente alla sua figura. La risposta del giovane presentatore napoletano non si è fatta attendere.

“Mi sono imbarazzato quando me l’ha detto – ha confessato De Martino – perché Paolo è un maestro a cui guardo spesso per ispirazione. È stato un bellissimo gesto di stima che porto con me“.

Paolo Bonolis

Il commento di Stefano De Martino mostra tutta la sua umiltà e la consapevolezza del peso di una simile proposta. Bonolis, figura iconica della TV italiana, non avrebbe fatto un nome a caso. De Martino, negli ultimi anni, si è dimostrato un conduttore completo, capace di coniugare ironia, presenza scenica e una naturale empatia con il pubblico.

Stefano De Martino e i suoi progetti televisivi

Il progetto non si è concretizzato a causa dell’attuale impegno di De Martino con Affari Tuoi, ma l’offerta di Bonolis resta un segnale forte che dimostra come i volti storici della televisione apprezzino volti nuovi come Stefano De Martino.

Infatti, non è la prima volta che il nome di Stefano De Martino viene accostato a format di grande successo. L’evoluzione della sua carriera, da ballerino a volto di punta del piccolo schermo, dimostra quanto il talento e la determinazione possano portare lontano. E chissà che quella proposta, rimasta solo un’idea per ora, non possa concretizzarsi nei prossimi anni.