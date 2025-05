È finita la lunga storia d’amore tra Alvaro Vitali e Stefania Corona: i motivi dietro la rottura, “Si è montato la testa”.

Un’altra coppia storica del mondo dello spettacolo si è detta addio. Alvaro Vitali, celebre attore romano di 75 anni, noto al grande pubblico per il ruolo iconico di “Pierino”, e la cantautrice Stefania Corona, 64 anni, hanno annunciato la fine della loro relazione dopo 27 anni insieme, di cui 20 di matrimonio. È stata proprio Stefania a rendere pubblica la rottura, con un’intervista al settimanale Chi. Ma scopriamo quali sono stati i motivi che hanno portato alla separazione.

Alvaro Vitali e Stefania Corona: i motivi della rottura

La decisione, come ha dichiarato la cantante, è arrivata da parte sua: “Mi sono stancata di essere trasparente” ha affermato. Dopo anni vissuti nell’ombra, Stefania ha scelto di ricominciare a pensare a se stessa.

“Non eravamo più una coppia, lo siamo stati solo nei primi anni. Alvaro è sempre stato molto concentrato su se stesso e sulla sua immagine pubblica” ha confessato.

Qui una foto della coppia.

Uno dei motivi principali alla base della separazione sarebbe l’atteggiamento troppo “libero” dell’attore. “Adesso che lo vedono nei locali da solo o nei suoi progetti personali, mi chiedono: ‘Ma perché non ci sei tu?’” ha raccontato Stefania.

“Lui si sta montando la testa, fa il galletto con le ragazze che gli girano intorno. Credo pensino di ottenere visibilità stando accanto a lui” ha rivelato.

L’amarezza di Stefania Corona

La cantante non ha nascosto l’amarezza per una storia che ha visto alti e bassi, compresi momenti difficili legati alla salute di Vitali: un ictus, due infarti e la dialisi, che lo hanno reso via via sempre più nervoso e difficile da gestire.

Oggi, Stefania guarda avanti. “Mi sto ricostruendo dal punto di vista psichico, fisico e professionale. Alvaro non ha mai voluto che lavorassi con altri. Ora voglio riappropriarmi della mia carriera“.

Nonostante tutto, non manca un messaggio affettuoso per l’ex compagno: “Caro Alvaro, io per te ci sarò sempre“.