Zeudi Di Palma nella bufera: tatuaggi da 300 euro

Zeudi Di Palma nella bufera per i tatuaggi a 300 euro: una tatuatrice svela il prezzo reale, i social si scagliano contro la gieffina.

Negli ultimi giorni il nome di Zeudi Di Palma è diventato virale sui social a causa di una polemica che sta facendo discutere il pubblico. L’ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello ha annunciato il suo nuovo progetto professionale nel mondo del tatuaggio. Tuttavia, ciò che ha fatto alzare un polverone è stato il prezzo proposto: 300 euro per un tatuaggio di soli 3 centimetri. Ma scopriamo tutti i dettagli e le reazioni dei social.

Zeudi Di Palma: la polemica sul prezzo

Le reazioni del web non si sono fatte attendere: tra indignazione, ironia e critiche feroci, molti utenti hanno espresso il loro disappunto per una cifra giudicata sproporzionata rispetto al servizio offerto.

Zeudi Di Palma ha da poco aperto una pagina social dedicata al suo lavoro da tatuatrice.

Ma la vicenda ha assunto toni ancor più accesi quando è intervenuta Pamela Petrarolo, volto noto di Non è la Rai, attraverso il suo format social L’Angolo Malala.

Per fare chiarezza, Pamela ha contattato una tatuatrice professionista, che ha fornito un’opinione tecnica e imparziale. Secondo l’esperta, un tatuaggio delle dimensioni e dello stile proposti da Zeudi Di Palma non dovrebbe superare i 50 euro.

La professionista ha dichiarato: “Un tatuaggio così piccolo e semplice lo farei pagare 50 euro. Per un lavoro più complesso e dettagliato, potremmo arrivare a 250 euro al massimo. Ma 300 euro per un tatuaggio basilare sono eccessivi“.

Zeudi Di Palma: la replica alle critiche

Al momento Zeudi Di Palma ha scelto di non commentare la polemica. Nessuna risposta è arrivata dalle sue pagine social, dove continua a promuovere la sua arte e i suoi progetti. Non è chiaro se deciderà di intervenire in futuro per chiarire le motivazioni dietro il prezzo fissato.

Nel frattempo, la rete continua a interrogarsi su quanto sia giusto sfruttare la notorietà per lanciare servizi a prezzi esorbitanti, specialmente in un settore competitivo come quello del tatuaggio.

Per ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.