Lutto per la famosa influencer Emilie Kiser: il figlio Trigg muore a 3 anni dopo essere annegato nella piscina di casa.

La community online è sotto shock per la tragica notizia che riguarda Emilie Kiser, influencer americana con oltre 3,4 milioni di follower su TikTok. Suo figlio maggiore, Trigg, è morto all’età di tre anni dopo sei giorni di ricovero in ospedale, in seguito a un incidente domestico avvenuto il 12 maggio nella piscina della loro abitazione a Phoenix, in Arizona. Ma scopriamo che cosa è successo.

Emilie Kiser: terribile lutto per l’influencer

A confermare la notizia è stata la rivista People.com, che ha riportato anche le dichiarazioni delle autorità locali: il bambino era stato portato in condizioni critiche prima al Chandler Regional Medical Center e successivamente trasferito al Phoenix Children’s Hospital. Purtroppo, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Il decesso è stato confermato il 18 maggio.

Influencer Emilie Kiser's 3-Year-Old Son Dies Days After 'Unimaginable' Drowning Incident in Pool: Reports https://t.co/2McrMIXUhy — People (@people) May 19, 2025

Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine per chiarire le circostanze dell’annegamento. “Le indagini sono in corso e, per rispetto della privacy della famiglia, non rilasceremo ulteriori dettagli fino alla loro conclusione” ha dichiarato un portavoce della polizia locale.

Sonu Wasu, rappresentante della polizia di Chandler, ha espresso vicinanza alla famiglia: “I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti alla famiglia in questo momento inimmaginabile“.

La famiglia di Emilie Kiser

Solo due mesi fa, Emilie Kiser aveva condiviso con gioia la nascita del secondogenito Theodore. La sua attività social raccontava la vita quotidiana come mamma di due bambini. L’ultimo post risale a sei giorni fa e mostrava un normale lunedì mattina, oggi diventato tristemente simbolico.

I suoi profili social, ora silenziosi, sono stati invasi da messaggi di cordoglio e sostegno da parte dei fan, che si stringono attorno all’influencer in questo momento di profondo dolore.

In attesa che le indagini facciano chiarezza, il web si ferma a piangere con lei la perdita del piccolo Trigg, un bimbo sorridente che ha lasciato troppo presto un vuoto incolmabile.