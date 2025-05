Chiara Ferragni rivela nel podcast di Valentina di aver vissuto una relazione tossica: scopri cosa ha detto.

Chiara Ferragni torna ancora una volta al centro del gossip, e stavolta non per qualche segnalazione o qualche foto scattata dai paparazzi, ma per una sua dichiarazione. Durante una puntata del podcast condotto da sua sorella Valentina Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale ha aperto il cuore parlando del tema dell’amore tossico, raccontando di aver vissuto esperienze difficili in passato. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Chiara Ferragni confessa: “Anch’io ho vissuto relazioni tossiche”

L’argomento è stato introdotto con una riflessione sul ruolo delle donne forti nella società e nei rapporti di coppia, e su come spesso la loro indipendenza venga percepita come una minaccia.

Qui il video del podcast di Valentina Ferragni.

♬ suono originale – Valentina Ferragni @valentinaferragni Domani alle ore 12 uscirà la terza puntata di Storie Oltre le Stories con protagoniste @Chiara Ferragni e @Fraferragni! Secondo voi di cosa abbiamo parlato? Piccolo spoiler in questo video🤭 Iscrivetevi al canale al link in bio per non perdere la puntata! #storieoltrelestories

“Tutti dicono di voler stare con una donna forte – ha detto Chiara Ferragni – ma poi, quando ce l’hanno al fianco, pochi uomini sanno davvero accettarla senza sentirsi messi in discussione nel proprio ego”.

Chiara ha poi ammesso con sincerità: “Anche a me è successo. Sono stata in relazioni tossiche, come tutte le donne che conosco. Tutte forti, tutte toste, ma tutte, almeno una volta, con qualcuno che ci ha trattato male. E per un po’ ci è andato bene anche così, purtroppo“.

Senza mai fare nomi, la Ferragni ha lasciato intendere di aver avuto più di una relazione complessa, suscitando domande sul suo passato sentimentale. Molti fan hanno sospettato che si riferisse all’ex marito Fedez, ma l’influencer ha mantenuto il riserbo.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Il messaggio centrale del discorso di Chiara Ferragni è un invito alla consapevolezza e al rispetto di sé: riconoscere i segnali di una relazione tossica e imparare a non giustificare comportamenti distruttivi. “Gli uomini veramente sicuri – ha concluso l’influencer – sono gli unici con cui dovremmo stare“.

Un messaggio che l’influencer ha voluto trasmettere ai suoi follower, senza però dare spazio a nuove speculazioni sul suo passato sentimentale.