Torna a far discutere la fanbase di Zeudi Di Palma che in queste ore ha ricevuto delle “regole” anche per fare regali alla ex Miss.

Potrebbe essere nato un nuovo “caso regali”. Ancora una volta coinvolta Zeudi Di Palma. Dopo il Grande Fratello, infatti, aveva fatto molto discutere la vicenda legata ai doni mai consegnati a Chiara. Ora, un’altra storia sta venendo a galla e riguarderebbe alcune “regole” e “modalità” specificate per i seguaci della ex Miss per… farle i regali.

Zeudi Di Palma e il rapporto con i fan

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello in pochi avrebbero scommesso sul percorso di Zeudi Di Palma che, invece, è arrivata fino alle battute finali “trasportata” dal supporto dei suoi tantissimi seguaci. Molti di loro sono anche stati criticati per alcune situazioni con altri personaggi ma la maggior parte si sono rivelati essere decisamente affettuosi e premurosi con la diretta interessata.

Al netto delle polemiche recenti legate ad una serie di regali che non sarebbero stati inoltrati dalla Di Palma a Chiara Cainelli e ad una ingente somma di denaro, si parla di circa 50 mila euro, che invece i suoi fan le hanno donato, ecco che in queste ore si è generata un’altra forte discussione…

Le regole per farle dei regali: è polemica

Sui social è stato possibile trovare una sorta di regolamento per i fan di Zeudi al fine di non far arrivare alla ragazza oggetti inutili o doppioni. In un post social (di critica verso queste regole) è possibile leggere vari passaggi: “Sarebbe meglio iniziare a organizzare i regali da inviare a Zeudi, perché ha ricevuto e sta ancora ricevendo molti doppioni […]”.

E ancora: “È meglio acquistare regali che possano essere utili, perché Zeudi è stata sommersa da doni belli e affettuosi, così ora possiamo concentrarci sul sostenerla con regali che la aiutino nella sua carriera e nel suo successo”. “[…] Ci sono file online con ciò che è già stato inviato, ma se potessimo creare un sistema più facile da controllare/confrontare per tutte le aree dei fandom, per evitare duplicati, potrebbe essere utile”.

Al momento non è chiaro chi abbia creato questa sorta di regolamento ma siamo sicuri che se ne parlerà parecchio.