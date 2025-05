Isola dei Famosi, televoto annullato: due naufraghi si sono ritirati

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2025: due naufraghi hanno deciso di ritirarsi ufficialmente. La produzione ha annullato il televoto.

Dopo il caso dell’accendino e la confessione di Mirko Frezza per il secondo “giallo” legato al fuoco, ecco che a L’Isola dei Famosi 2025 bisogna fare i conti con un doppio ritiro. Ebbene sì, perché al netto dei tentativi di rimanere in Honduras, ben due naufraghi hanno, alla fine, deciso di abbandonrare ufficialmente il reality show.

Isola dei Famosi: doppio ritiro

Incredibile ma vero: a L’Isola dei Famosi 2025 iniziano ad fioccare i ritiri. L’Honduras, a quanto pare, sembra aver fatto le sue prime vittime. Infatti, dopo i dubbi già palesati alcuni giorni fa, ben due concorrenti hanno optato per abbandonare il reality show definitivamente. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso del daytime dell’ora di pranzo.

Angelo e Leonardo, infatti, hanno spiegato di voler lasciare lo show in modo ufficiale. I due avevano palesato lo stesso stato d’animo poco tempo fa ma erano stati convinti a restare per provare a resistere. Per loro, però, non c’è stato nulla da fare.

Le parole e il televoto annullato

“Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile in primis per me e per le promesse che ho fatto a tutte le persone a me più care, ma ho deciso di ritirarmi e tornare a casa. Per me il gioco finisce qua”, ha spiegato Angelo nel corso del daytime dell’ora di pranzo.

Anche Leonardo ha sottolineato di non riuscire ad andare avanti: “Ho chiesto di tornare a casa perché ho già avuto una crisi una volta e l’isola mi ha dato un’altra opportunità. Ma non sto bene, ho bisogno di capire me stesso. Voglio tornare a casa e basta”.

A causa del ritiro dei due, la produzione ha anche spiegato che il televoto in corso è stato annullato e i votanti saranno rimborsati.