Scontro tra Francesca Pascale e Paola Turci dopo la separazione: ci sarebbero problemi legati alla gestione dei cani e non solo.

Si è tanto parlato della separazione tra Francesca Pascale e Paola Turci di cui la prima aveva dato qualche dettaglio in passato. Ora, il rapporto tra le due è tornato protagonista di una nuova querelle relativa alla gestione dei cani. Al netto del patto di riservatezza tra le due ex compagne, la Pascale ha avuto modo di rilasciare qualche parola a Selvaggia Lucarelli che si è informata sulla faccenda.

La separazione tra Francesca Pascale e Paola Turci

La storia tra Francesca Pascale e Paola Turci era stata tra le più chiacchierate degli ultimi anni. Le due si erano fidanzate nel 2020 e si erano successivamente unite civilmente nel 2022. Lo scorso anno, poi, nel 2024, ecco la separazione che aveva portato con sé diversi momenti di difficoltà che, però, erano stati ben tenuti lontano dai riflettori grazie ad un patto di riservatezza.

A rendere la separazione turbolenta è stata anche una questione legata alla gestione del cane preso da Paola Turci, il meticcio Lupo, che è entrato a far parte della famiglia di numerosi cani della Pascale. La cantante aveva deciso di non allontanare l’animale dal resto del gruppo accordandosi, però, per vederlo quando voleva.

Il problema dei cani e il patto di riservatezza

La questione Lupo, però, sembra essere diventata un vero e proprio caso di scontro tra le due donne che non si sarebbero mai riuscite ad accordare tanto che la Lucarelli ha voluto evidenziare la vicenda riuscendo a strappare qualche parola per Il Fatto Quotidiano alla Pascale. “Io non potrei parlare perché ho firmato un patto di riservatezza sul mio matrimonio con Paola, ma se state per scrivere questa storia dei cani, vorrei difendermi e spiegare che non è così”.

“La prima volta Paola aveva un appuntamento per vedere i cani, ma poi non si è presentata per un impegno di lavoro. La seconda pure, la terza ho detto ok vieni però devi rimanere in giardino. Non è venuta. Non solo, a gennaio l’ho cercata un sacco di volte, ma non mi ha risposto. Mi serviva la sua autorizzazione per una sedazione a Lupo che non stava bene, ma lei mi ha ghostata. Alla fine col veterinario abbiamo proceduto senza il suo ok, ma è assurdo, ne andava della salute del suo cane”, ha fatto sapere la Pascale.

Poi, rivolgendosi direttamente alla Turci: “Le dico che se vuole può vedere i cani, tutti, quando vuole. E che Lupo può anche portarlo con sé!”.