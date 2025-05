Clizia Incorvaia: “Il mio segreto? Sono vanitosa e non ho vizi”

La vanità la protegge dai vizi: ecco il segreto di Clizia Incorvaia che ha spiegato come riesca a prendersi cura del suo corpo.

Sembra essere stato messo da parte il momento di difficoltà vissuto con il suo ex Sarcina per via dell’esposizione della figlia. Ora Clizia Incorvaia è tornata super protagonista sui social e non solo. A Gente, la nota influencer ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza che, curiosamente, derivano anche dal fatto di essere piuttosto vanitosa.

Clizia Incorvaia: nessun vizio

Molto seguita e apprezzata sui social, Clizia Incorvaia, per forza di cose, ha dovuto puntare molto anche sull’aspetto estetico. In questo senso la donna si è sempre presa cura del proprio corpo in ogni modo possibile. Nel corso di una interessante intervista a Gente, l’influencer ha spiegato nel dettaglio come riesca a tenersi sempre in forma.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

“Vanitosa, io? Molto. La vanità mi preserva da ogni vizio”, ha spiegato Clizia con grande sincerità. “Non trasgredisco con il cibo, con le bollicine, dormo bene, bevo due litri di acqua al giorno, prendo integratori, vitamine C e D”, ha detto ancora la donna. “Insomma, conduco una vita sana: solo così posso conservare una pelle luminosa, capelli lucenti, la linea”.

I segreti per la pelle e il corpo

La Incorvaia ha quindi spiegarsi di prendersi cura di sé in ogni occasione con grande “costanza”. Lo stesso vale per la sua pelle: “Ho una pelle mista, sensibile, sono soggetta a dermatiti e non prendo sole sul viso da parecchio tempo. Per questo scelgo prodotti naturali, delicati”. Anche il viso è sempre molto curato con prodotti “con un burro alla rosa mosqueta e collagene, poi passo dei dischetti lievemente esfolianti”.

La donna ha spiegato di utilizzare spesso “siero e creme al collagene e, mattina e sera, passo una sorta di bacchetta magica a luce led che accelera il rinnovamento cellulare, tonifica e rimpolpa. Se ho occhi gonfi applico patch giapponesi a base di caffeina”. Insomma, nulla è lasciato al caso. E si vede…