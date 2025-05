Musica in lutto: addio all’amato pianista che ha lavorato con i più grandi

Sono ore di grande lutto per il mondo della musica: è morto a 65 anni , dopo una malattia, il famoso e amato pianista Teo Ciavarella.

Un altro lutto terribile per il mondo della musica dopo quello della famosa cantante. In queste ore, infatti, è deceduto il noto pianista Teo Ciavarella che nella sua carriera aveva lavorato con i più grandi compositori e artisti tra cui anche Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Enzo Jannacci e tanti altri. L’uomo aveva solamente 65 anni.

Morto Teo Ciavarella: l’annuncio

A seguito di una brutta malattia si è spento a soli 65 anni Teo Ciavarella, noto musicista e pianista dei più grandi, tra cui anche Lucio Dalla. La notizia della morte dell’artista si è diffusa rapidamente in quel di Bologna, dove viveva, e in tutta Italia. “Apprendiamo con dolore della scomparsa di Teo Ciavarella. Se ne va una figura importante per Bologna, città in cui aveva scelto di vivere e dove ha svolto attività concertistica, didattica e di promozione culturale”, ha fatto sapere il Comunie bolognese.

“Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, sia da solista che in collaborazione con i più grandi artisti italiani. Rivolgiamo ai suoi familiari e ai suoi cari il sentito cordoglio”, ha fatto sapere ancora nel suo messaggio l’Amministrazione del Comune di Bologna.

La carriera

Laureatosi al Dams, nel corso della sua vita professionale Ciavarella ha suonato con rinomati jazzisti come Jerry Mulligan, Paolo Fresu, Hiram Bullock, Antonello Salis, Cheryl Porter, Fabrizio Bosso, Dhafer Youssef, Daniele Scannapieco, Stefano Di Battista, Henghel Gualdi, o la Doctor Dixie Jazz Band.

In Italia, invece, l’uomo vanta collaborazioni illustri con i più grandi: da Lucio Dalla a Renzo Arbore, ma anche Paolo Conte, Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Enzo Jannacci e tanti altri. Come sottolineato dal Corriere di Bologna, l’uomo ha anche scritto musica per gli spettacoli di Antonio Albanese, Enrico Bertolino e Paolo Rossi.