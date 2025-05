Ambra confessa il gesto per la figlia dopo un 4 in pagella: “Ecco cosa ho fatto”

Il curioso aneddoto raccontato da Ambra Angiolini sullo strano regalo fatto alla figlia dopo che la ragazza ha preso un 4 in pagella.

Abbiamo visto l’intera famiglia riunita in occasione del compleanno di Leonardo. Ora Ambra Angiolini è tornata a parlare del rapporto soprattutto con l’altra figlia, Jolanda. In particolare di un dettaglio relativo ad un voto in pagella, un 4, preso dalla ragazza per la prima volta nella sua vita. La showgirl ha svelato di aver reagito in modo molto curioso.

Ambra e il rapporto con la figlia

Nel corso degli ultimi mesi è stato sempre più evidente come Ambra Angiolini e la sua famiglia abbiano un grandissimo rapporto. In particolare la donna vanta un feeling speciale con la figlia Jolanda che spesso ha parlato proprio di lei definendola come “sua amica”. La giovane anche di recente aveva sottolineato tutto questo.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

A Verissimo, la ragazza aveva confidato: “A mamma non piace quando dico che lei è la mia migliore amica, però è la persona a cui racconto sempre tutto, anche i segreti. Non mi sento giudicata, ma protetta“.

Il 4 in pagella: il gesto

Ora, a ‘Stasera c’è Cattelan‘, Ambra è tornata proprio sulla figlia e un momento particolare della sua vita: il primo e unico 4 in pagella preso a scuola. “Quando ha preso un 4 a scuola, l’unico in tutta la sua vita e per colpa di tutta la classe, mi ha chiamata in lacrime disperata”, ha svelato la showgirl.

“Io sono tornata a casa con una torta con un 4 sopra e le ho detto: ‘Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana’. Lei vive in quell’orrore di dover essere sempre perfetta, cosa che a me ha devastato e allora per non devastare mia figlia ho celebrato la sua imperfezione”, ha detto la donna stupendo tutti e facendo anche sorridere il pubblico a casa e in studio.