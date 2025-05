Antonella Clerici non si trattiene e scoppia in diretta tv: l’imbarazzante doppio senso

Momento di grande ilarità in tv per Antonella Clerici che è scoppiata a ridere in diretta dopo una frase di uno ospite a ‘È sempre mezzogiorno’.

Durante la puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici ha regalato al pubblico un momento esilarante che ha fatto subito il giro del web. La conduttrice, nota per la sua spontaneità e per la capacità di gestire con leggerezza ogni situazione – compresi i recenti attacchi da parte degli haters -, è stata colta di sorpresa da un’involontaria battuta a doppio senso pronunciata da uno degli chef in studio.

Antonella Clerici e il doppio senso in diretta

Sempre molto sincera nei modi di fare e nelle sue parole, Antonella Clerici ha confermato ancora una volta il suo rapporto solare e unico con i fan. La conduttrice, infatti, non si è trattenuta nel corso dell’ultima puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ reagendo ironicamente ad un particolare episodio. La scena è avvenuta mentre si stava preparando una ricetta particolare: i cordon bleu, con l’attenzione rivolta alla fase di cottura e “gonfiaggio” del tutto.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Lo chef, ospite della trasmissione, era impegnato a spiegare con precisione i passaggi del piatto, quando ha pronunciato una frase che ha lasciato spazio all’immaginazione e ha subito innescato l’ilarità. “Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dentro”, ha detto con tono serio e professionale, completamente ignaro dell’effetto che le sue parole avrebbero avuto. In studio è calato un breve silenzio, seguito da qualche risatina trattenuta tra gli ospiti, finché lo sguardo della Clerici ha incontrato quello dello chef, dando il via a un’irrefrenabile risata.

La reazione della conduttrice: il video

La conduttrice, incapace di trattenersi, si è piegata in due dalle risate e ha esclamato: “No, scusa”, cercando di riprendere il controllo della diretta. Il pubblico in studio è esploso in un fragoroso applauso, mentre sui social la clip è diventata virale nel giro di pochi minuti. Ancora una volta, la Clerici ha dimostrato come la genuinità e l’ironia siano le chiavi del suo successo, trasformando un imprevisto in un momento di leggerezza amatissimo dai telespettatori.