“Sono stato io”: scoppia un nuovo caso a L’Isola dei Famosi

Nuovo caso, nuova polemica a L’Isola dei Famosi 2025. Un naufrago ha infranto il regolamento salvo poi ammettere le proprie colpe.

Non solo le polemiche dopo il primo eliminato ufficiale de L’Isola dei Famosi 2025. In Honduras è scoppiata la bufera per l’ennesimo episodio che ha visto i naufraghi infrangere il regolamento. In particolare ad essere coinvolto è stato Mirko Frezza che dopo una serie di “indagini” ha deciso di ammettere le proprie colpe.

Isola dei Famosi: il giallo del fuoco acceso

Nelle scorse ore è stato possibile vedere nel corso dei vari day time come su L’Isola dei Famosi il gruppo dei giovani fosse riuscito dopo svariati tentativi ad accendere il fuoco. Sul momento, nessuno ha prestato attenzione alle modalità. Successivamente, però, qualche dubbio c’è stato sia da parte dei telespettatori che della produzione.

Mirko Frezza -www.donnaglamour.it-

I ragazzi, infatti, erano sembrati in difficoltà e dopo il caso dell’accendino c’era grande attenzione sul loro operato. In questa ottica, in tanti hanno notato come, quasi dal nulla, alla fine i giovani siano riusciti “nel miracolo”. Un miracolo dietro al quale si nascondeva, per la verità, un’altra infrazione del regolamento.

Mirko beccato ammette le sue colpe

Durante il daytime odierno, infatti, ecco Mirko Frezza svelare tutto: “Ok sono stato io. Sono stato io a dare ai ragazzi il fuoco”. E ancora: “Dato che questa cosa potrà portare un problema al gruppo, io penso che la cosa più corretta è che quando andiamo là, mi votate. Così vi liberate dai pensieri”, ha aggiunto.

In confessionale, Frezza ha ulteriormente spiegato: “Non ho dato la brace in se stessa, ho dato un bastone caldo che poi si sarà trasformato in brace. Li ho visti in difficoltà e mi sono preso le mie colpe. Ho fatto una ca***ta e pagherò il dazio, però almeno due giorni sono stati bene sti ragazzi”. Vedremo quali conseguenze ci saranno per l’uomo.