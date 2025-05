“Che schifo”: Lorenzo Tano eliminato da L’Isola, la madre furiosa contro il programma

A L’Isola dei Famosi 2025 è stato eliminato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Il messaggio di sua madre contro il programma.

A L’Isola dei Famosi 2025 il recente faccia a faccia con Spadino potrebbe essere costato caro a Lorenzo Tano, eliminato dall’ultima puntata del reality. Il figlio di Rocco Siffredi, al netto di una grande educazione mostrata verso tutti i naufraghi non è stato apprezzato dal pubblico venendo “fatto fuori” praticamente subito dal programma. Una cosa che ha generato la rabbia e la furia di sua madre, Rozsa Tassi.

Isola dei Famosi 2025: l’eliminazione di Lorenzo Tano

Dopo i primi giorni di Isola dei Famosi 2025 è stato subito chiaro come Lorenzo Tano non fosse esattamente un elemento gradito dagli altri naufraghi. Quello che, però, nessuno si sarebbe aspettato è che il ragazzo non fosse compreso neanche dal pubblico. Il ragazzo, infatti, è stato il primo eliminato del reality.

Al netto di una grande educazione sempre mostrata dal figlio di Rocco Siffredi nei primi e unici giorni di esperienza in Honduras, il ragazzo ha dovuto lasciare L’Isola definitivamente diventato a tutti gli effetti il primo concorrente eliminato.

La rabbia di Rozsa Tassi

L’uscita di scena di Tano ha mandato su tutte le furie sua madre, Rosa Caracciolo, da tutti nota come Rozsa Tassi. La donna, tramite una storia su Instagram, si è scagliata contro il programma anche se le parole condivise non sono uscite dalla sua bocca ma da un messaggio di una seguace: “Se al giorno d’oggi sei bello, educato, una bella persona dentro e fuori, più che onesta, che succede? Vieni scansato da tutti. In questo caso eliminato. Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato???”, le sue parole. “Ma dai, l’educazione non viene mai premiata: l’unico che non ha mai dato problemi. Che amarezza: troppo sprecato per il mondo della tv”.

Vedremo se ci saranno risposte da parte della produzione e degli addetti ai lavori.