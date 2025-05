Il rimpianto di Monica Setta che riguarda L’Isola: il retroscena mai svelato

La nota conduttrice televisiva Monica Setta ha fatto alcune confessioni molto particolari legate a L’Isola dei Famosi.

Al centro di una querelle per la sua imitazione in tv poco gradita, Monica Setta è tornata a parlare nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair. Tra i tanti argomenti affrontati dalla nota conduttrice di ‘Storie di donne al bivio’, anche quello legato al reality de L’Isola dei Famosi con un rimpianto svelato, probabilmente, per la prima volta in assoluto.

L’Isola dei Famosi: Monica Setta su Simona Ventura

Tra i tanti passaggi dell’interessante intervista rilasciata a Vanity Fair da Monica Setta spiccano senza dubbio le parole in merito al reality show di Canale 5 de L’Isola dei Famosi. Nello specifico quelle su Simona Ventura, tornata nel programma dopo l’esperienza come conduttrice, concorrente e adesso come opinionista.

Monica Setta – www.donnaglamour.it

“Quando è andata all’Isola come naufraga l’ho invidiata un pochino, lo ammetto”, ha detto la Setta su Super Simo. “Simona per me è la Queen assoluta, la numero uno. Si è rialzata tante di quelle volte che io, in confronto a lei, sono una dilettante. Anche se, come le accennavo, oggi continuo a fare fatica”.

Il rimpianto della conduttrice

Parlando ancora de L’Isola dei Famosi, la Setta ha confessato, forse per la prima volta in assoluto, di essere stata vicina a prendere parte al reality in diverse occasioni e di avere questo “pentimento” del non aver accettato.

“Pensi che nel 2005 e nel 2016 mi hanno anche proposto di diventare concorrente dell’Isola dei Famosi: non accettare è ancora oggi il più grande pentimento della mia vita”, ha raccontato la donna. E sulle ragioni per cui la conduttrice non aveva deciso di andare in Honduras: “Per non lasciare i miei genitori da soli. Ho una lunga carriera di opinionista alle spalle, ma mi pento di non aver preso quel treno“.