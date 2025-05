Il talent Amici è giunto al suo atto conclusivo con l’ultima puntata che eleggerà i vincitori di categoria e dell’intero programma. Le previsioni dei professori.

La finale di Amici è ormai vicinissima e al netto delle polemiche per l’ultima eliminazione avvenuta, il talent sta proseguendo alla grande. I professori, in queste ore, hanno dato le loro valutazioni in merito ai possibili vincitori sia per quanto concerne le due categorie sia per il programma in sé. Ecco tutte le preferenze svelate per la prima volta.

Amici: i professori votano i vincitori

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda di Amici, i professori e i ragazzi sono stati messi a confronto in vista della finalissima. In particolare, i maestri di canto e di ballo sono stati chiamati a dire la loro su chi potrebbe vincere le due categorie e anche chi potrebbe trionfare nell’intero talent. Curiose le scelte dei prof.

Rudy Zerbi – www.donnaglamour.it

Per quanto riguarda la categoria canto, ben quattro professori hanno fatto il nome di Trigno, ovvero Pettinelli, Cuccarini, Emanuel Lo e Lettieri. Su Antonia, invece, sono andati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Nella categoria ballo, invece, Francesco ha ricevuto le preferenze di Celentano, Emanuel Lo e Lettieri, Alessia quelle di Zerbi e Cuccarini mentre Daniele il voto di Pettinelli.

La preferenza dei professori sul vincitore finale

Ai professori del talent è stato domandato anche il nome di chi potrebbe vincere il programma indipendentemente dalla categoria di appartenenza. A ricevere più voti, ben tre, è stato Francesco nominato da Emanuel Lo, Lettieri e Celentano. Due voti per Alessia, da parte di Cuccarini e Zerbi. Un voto per Trigno, premiato da Anna Pettinelli.

A questo punto non resta che attendere l’esito della finalissima per scoprire chi avrà azzeccato il suo preferito o se ci saranno delle sorprese. Sicuramente anche in questa edizione del talento di Canale 5 non sono mancate le emozioni e le grandi esibizioni.