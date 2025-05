Sembra esserci aria di cambiamento per Gigi D’Alessio che potrebbe dire addio alla Rai e passare a Mediaset. Cosa filtra.

Dopo essere stato protagonista in Mediaset durante una bella intervista intima a Verissimo, Gigi D’Alessio è ancora accostato all’azienda del Biscione, questa volta per motivi lavorativi. Ebbene sì, perché l’ultima indiscrezione sul suo futuro professionale lo vorrebbe vicinissimo alle reti di Pier Silvio Berlusconi con tanto di progetto già ben identificato.

Gigi D’Alessio: il possibile addio a The Voice e alla Rai

Sebbene si tratti solo di indiscrezioni, quelle lanciate da Affaritaliani avrebbero del clamoroso se confermate. Infatti, pare che Gigi D’Alessio sia prossimo all’addio alla Rai con annesso passaggio a Mediaset. Per il noto cantante napoletano, infatti, sembra esserci in vista l’abbandono della trasmissione The Voice per una novità sulle reti del Biscione.

Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Nello specifico, pare che D’Alessio sia in contatto con i vertici di Mediaset per una trasmissione tutta sua. Il media, citato da altri quotidiani online, avrebbe spiegato come l’amato artista sarebbe in trattative per condurre uno show tutto suo su Canale 5 a partire dalla prossima stagione.

Il programma a Mediaset: cosa sappiamo

Dalle indiscrezioni filtrate, D’Alessio dovrebbe condurre tre prime serate su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, con cui ha già collaborato in passato. È la stessa coppia che ha condotto “20 anni che siamo italiani” nel 2019, andata in onda su Rai 1 per tre puntate tra novembre e dicembre di quell’anno. In quella circostanza, il programma si occupava di raccontare la storia della musica e del cinema italiano dal punto di vista dei due protagonisti. Il passaggio a Mediaset comporterebbe per D’Alessio il quasi certo addio anche The Voice. Per l’uomo si potrebbe aprire anche l’ipotesi di una ulteriore collaborazione proprio con il Biscione nell’ottica di altri programmi. Anche in questo caso, però, si tratta sempre di indiscrezioni non confermate.