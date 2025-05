Giulia Salemi spiega perché ha scelto di allattare: “Ho fatto delle ricerche”

Diventata da poco mamma, Giulia Salemi ha raccontato il suo nuovo modo di affrontare le giornate e anche alcune delle scelte “da madre” prese.

L’essere diventata madre ha portato in Giulia Salemi una maggiore emotività e allo stesso tempo una più forte sensibilità. La donna ha raccontato a Radio Deejay i suoi primi mesi da mamma sottolineando anche alcune scelte compiute che l’hanno portata a ricevere dubbi e perplessità da parte di alcune persone. In particolare la decisione di voler allattare il suo piccolo Kian.

Giulia Salemi: la nuova vita da mamma

Ospite di Radio Deejay, Giulia Salemi ha spiegato come stia affrontando questa sua nuova vita da madre. La donna ha sottolineato come abbia finalmente compreso l’importanza di questo step ma anche di dover imparare il “mestiere” con il tempo. “Mi reputo una mamma imperfetta. Tutti cercano la perfezione, io invece vado anche fiera dell’essere una mamma che ogni giorno sta imparando questo mestiere che è difficilissimo”.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

La Salemi ha anche rivelato di aver compreso, finalmente, la sua di madre. “Quando ero più piccola mi diceva: ‘Solo quando sarai madre capirai, perché voi figli criticate sempre noi genitori, ma solo quando sarete genitori capirete il lavoraccio che è”.

La scelta di allattare: il motivo

Tra gli altri passaggi rilevanti dell’intervista, la Salemi ha raccontato aver deciso di allattare il piccolo Kian per un motivo ben preciso: “Molte persone sono rimaste stupite che avessi scelto una cosa del genere, perché con il lavoro che facciamo noi siamo sempre comunque buttati un po’ a destra e sinistra. Siamo magari su un treno, su un volo o piuttosto su un set… Quindi in un primo momento ho un po’ rinunciato a viaggi di lavoro e cose simili, per dare la priorità”.

L’influencer ha quindi spiegato e motivato la sua decisione: “Ci tenevo a creare questo legame col mio piccolino. E poi so che dal punto di vista immunitario, parentesi scientifica, il nostro latte lo aiuta. Hanno fatto degli studi e i figli che hanno ricevuto il latte materno hanno un sistema immunitario più sviluppato. Visto che io mi sento una ‘torella’, mia mamma mi ha allattato due anni, volevo fare la stessa cosa”.