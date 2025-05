Un video molto sentito della Principessa del Galles, Kate Middleton, ha mostrato un lato inedito della donna relativo alla lotta con il tumore.

I timori di una recidiva del tumore sono ancora presenti per Kate Middleton ma la Principessa del Galles sta facendo tutto quello che è in suo possesso per andare avanti e guardare al futuro. In questa ottica rientra il progetto “Madre Natura”, una serie multimediale incentrata sul potere terapeutico dell’ambiente naturale. La donna ha condiviso sui propri canali social un video inedito che coinvolge anche William e che parla anche del suo “rifugio” durante la malattia e la battaglia contro il tumore.

Il progetto di Kate Middleton

Come anticipato, la Principessa del Galles, Kate Middleton, è stata protagonista di una clip video che rientra nel nuovo progetto da lei portato avanti sulla serie multimediale intitolata “Madre Natura”, incentrata sul potere terapeutico appunto della natura per la salute mentale e fisica delle persone. “La natura ci ispira, ci nutre e ci aiuta a guarire”, si sente dire dalla donna nel filmato.

Nelle intenzioni di Kate e in generale di questa serie si riflette la volontà di far comprendere come la natura debba essere vissuta come un’esperienza dalle persone e come essa possa essere una guida verso il benessere interiore, con ritmi e lezioni uniche.

Il video inedito con William sull’importanza della natura

La clip mostrata su Instagram dalla Middleton, come anticipato, vede coinvolto anche William anche se, di fatto, la dedica della Principessa è più verso la natura e la sua forza e non verso il marito. “Quest’anno, in occasione della Settimana della Consapevolezza sulla Salute Mentale, celebriamo il legame di lunga data dell’umanità con la natura e la sua capacità di ispirarci e aiutarci a guarire e crescere nella mente, nel corpo e nello spirito”, si legge nella didascalia del contenuto condiviso dalla Principessa. “Mentre affrontiamo le sfide di un mondo sempre più complesso e digitale, l’importanza del legame tra umanità e natura assume un significato ancora più profondo”.