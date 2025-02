Il Codacons contro Tommy Cash: l’associazione chiede l’esclusione del brano “Espresso Macchiato” dalla competizione.

Nei giorni scorsi è stato annunciato il cantante che parteciperà all’Eurovision 2025 in rappresentanza dell’Estonia: Tommy Cash con il brano Espresso Macchiato. Ma le reazioni non si sono fatte attendere: la scelta è stata fortemente criticata per il testo del brano, ritenuto offensivo nei confronti dell’Italia e degli italiani.

Per tale motivo anche il Codacons ha deciso di intervenire e ha presentato un ricorso all’European Broadcasting Union (EBU) chiedendo l’esclusione della canzone dalla competizione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il testo sotto accusa: stereotipi e riferimenti alla mafia

Secondo il Codacons, il testo di Espresso Macchiato veicolerebbe stereotipi sull’Italia, menzionando cliché legati al caffè, agli spaghetti e, soprattutto, alla mafia e all’ostentazione del lusso. Frasi come “That’s why I’m sweating like a mafioso” sono state interpretate come offensive, in quanto rischiano di associare l’immagine dell’Italia alla criminalità organizzata.

Qui il video dell’annuncio.

L’associazione per la tutela dei consumatori ha sottolineato come sia importante contrastare i messaggi potenzialmente dannosi all’interno della musica, così come già avviene con le canzoni contenenti testi sessisti o discriminatori.

Il Codacons scrive nell’appello: “Così come, giustamente, vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all’Eurovision 2025 un brano che offende un Paese e un’intera comunità, rischiando di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti“.

Eurovision 2025: attesa della decisione dell’EBU

Al momento, l’EBU non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta del Codacons. Tuttavia, la polemica continua a crescere sui social, dove molti utenti si dividono tra chi difende la libertà artistica e chi ritiene il brano inappropriato per una competizione internazionale.

L’Eurovision 2025 rischia così di partire con una controversia che potrebbe influenzare il percorso di Tommy Cash nella gara. Non resta che attendere la decisione dell’organizzazione per capire se Espresso Macchiato verrà ammesso o meno alla competizione.