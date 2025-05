“Una cosa squallida”: Luca Jurman si scaglia di nuovo contro Amici

Non è nuovo a certi commenti e anche in questo caso, dopo la semifinale di Amici, Luca Jurman ha voluto duramente attaccare il talent.

Non sono mancate le polemiche ad Amici dopo l’esito della semifinale con la strana e inattesa eliminazione del cantante Nicolò. Il ragazzo, considerato da tutti tra i migliori, ha dovuto abbandonare la scuola e il Serale causando diverse reazioni da parte del pubblico a casa e anche sui social dove diversi utenti hanno notato il particolare commento dell’ex professore Luca Jurman che non ha mancato occasione per andare contro il programma.

Amici, Nicolò eliminato: l’esito della semifinale

Nelle scorse ore è andata in scena, come noto, la semifinale di Amici. Il talent è ormai arrivato alla sua fase conclusiva con la finalissima che vedrà ben cinque allievi pronti a giocarsi il successo di questa edizione che è stata scoppiettante fin dalle prime battute. Ad arrivare fino alla finale sono stati Francesco, Daniele e Alessia per quanto riguarda il ballo, Trigno e Antonia, per il canto.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In semifinale, l’unico ad essere stato eliminato è stato Nicolò, considerato dai professori e anche dai giudici tra i migliori. Proprio l’uscita di scena del ragazzo non è stata presa bene dal pubblico e anche dall’ex professore Luca Jurman che nelle live di reazione al Serale del talent ha detto la sua in modo molto forte.

Luca Jurman contro Amici

Dando uno sguardo a TikTok, è stato possibile recuperare degli estratti della live social di Jurman mentre veniva eliminato Nicolò. L’ex professore della scuola più seguita d’Italia non ha fatto giri di parole: “Che roba. Questa cosa qua è veramente orribile”, ha detto il professionista del canto sull’uscita di scena di Nicolò.

E ancora: “Questa cosa è squallida. Se fosse una cosa meritocratica, visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o, io per evitare sta roba, dopo che avete fatto passare TrigNO, allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico. Almeno era il pubblico giudice, dato che voi non siete in grado di fare i giudici”, ha aggiunto ancora Jurman visibilmente contro Amici.