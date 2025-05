Lucio Corsi, il gesto di un piccolo fan: il video dell’incontro speciale

Momento molto simpatico e intimo tra Lucio Corsi e un giovane fan che si è “appostato” per ore pur di vedere il proprio idolo.

Ha ricevuto qualche critica di troppo di recente da Tommy Cash, ma Lucio Corsi guarda avanti e tira dritto pensando solo all’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera. L’artista italiano, in queste ore, si sta preparando al meglio per l’evento musicale e non manca per lui il sostegno dei fan, anche dei più piccoli, come un ragazzino che lo ha sorpreso ricevendo in cambio un “premio”.

Lucio Corsi pronto per l’Eurovision in Svizzera

“Il mio approccio è lo stesso di Sanremo”. Sono state queste le parole di Lucio Corsi in vista dell’Eurovision in Svizzera. Il cantautore è pronto per la manifestazione canora e ha spiegato, come riportato anche dall’Ansa, in che modo ha deciso di approcciare. “Incentrerò il mio discorso sulle parole, questa è la via. E, in una manifestazione internazionale come l’Eurovision Song Contest, per veicolare il mio messaggio utilizzerò i sottotitoli“, ha detto.

Lucio Corsi in un primo piano con la chitarra – www.donnaglamour.it

Il cantante ha poi aggiunto: “Amo le competizioni, ma ritengo che la musica non sia una competizione. Spero di fare bene all’Eurovision, di suonare bene, perché ci tengo alla mia canzone a prescindere dalla posizione che avrò in classifica. Non miro alla vittoria“.

Il gesto di un piccolo fan e il “premio”: il video

Proprio questa grande voglia di fare musica e far sentire la propria voce senza particolari ambizioni è il segreto di Corsi che ha ricevuto un’ondata di affetto dal suo pubblico, anche da chi vive in Svizzera, a Basilea, sede appunto del Contest.

In questo senso, un piccolo fan lo ha aspettato per sei ore all’uscita dalle prove dell’evento canoro. Fabio, questo il nome del sostenitore di Corsi, ha potuto incontrarlo e scambiare con il suo idolo alcune parole spiegando di vivere praticamente da sempre in Svizzera e di essere un suo grande seguace. In cambio, dopo la lunga attesa, il ragazzino ha ricevuto, oltre alla possibilità di parlare con Corsi, anche il suo autografo nel disco e in un poster. Insomma, un momento che non dimenticherà mai.