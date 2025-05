Mara Venier stupisce il marito Nicola Carraro: il regalo “da guerriero”

Alle prese con alcuni acciacchi, Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è stato sorpreso con un bellissimo regalo da parte della donna.

Il recente nuovo ricovero in ospedale di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, aveva destato grande preoccupazione. L’uomo da diversi mesi è alle prese con problemi di salute che, per la verità, sembravano essere stati messi alle spalle, ma che, a quanto pare, sono tornati. Per questa ragione la Zia della Tv ha scelto di sorprenderlo con un regalo che potrebbe “svoltargli” le giornate.

La salute di Nicola Carraro

Negli ultimi mesi Nicola Carraro, marito di Mara Venier, come detto, ha affrontato alcuni problemi di salute che lo hanno portato a trasferirsi a Milano, dove è attualmente seguito da una squadra medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele. Le condizioni dell’uomo non sono certo state affrontate in modo leggero dal diretto interessato che ha scelto di spiegare ai fan la sua situazione.

Nicola Carraro e Mara Venier – www.donnaglamour.it

L’uomo, solo poco tempo fa, aveva spiegato di essere stato vittima di “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni” che lo aveva “steso”. Questa situazione lo aveva obbligato alla sedia a rotelle e a continui controlli.

Il regalo di Mara Venier al marito

Al fianco di Carraro c’è sempre stata, come noto, la sua dolce metà, Mara Venier che adesso ha deciso di regalare all’uomo un qualcosa di veramente speciale: un cagnolino per portare un po’ di gioia e spensieratezza nella sua vita in questo momento così delicato.

A rendere nota la novità ci ha pensato proprio Carraro via social con un post con tanto di video dove si vede appunto un cucciolo bianco e nero, che ha cominciato a scodinzolare tra i corridoi di casa. “Dopo essere stato senza cani per 15 anni, mia moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio”, ha scritto Carraro.”Aiace, in omaggio all’eroe della mitologia greca Aiace Telamonio grande guerriero Acheo. In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare”, ha detto.