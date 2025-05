Angelo Madonia, scatto inedito con Sonia Bruganelli: il significato “nascosto”

Spesso sotto la lente di ingrandimento, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli hanno condiviso una foto che li riguarda da molto vicino.

Dopo aver fatto chiarezza sulle voci relative al suo addio a Ballando e l’ipotesi Amici, Angelo Madonia è tornato al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con Sonia Bruganelli. I due, non certo soliti per apparire insieme sui social, hanno stupito tutti con una foto molto particolare che nasconde una messaggio “nascosto”, o meglio, un significato profondo.

La storia tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Ormai da diversi mesi Angelo Madonia e Sonia Bruganelli fanno coppia fissa. I due hanno anche affrontato “insieme” ma non nella stessa “squadra” l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. La scelta di essere divisi nel gioco è stata dettata dalla volontà di non voler apparire troppo come “fidanzati” ma solo come concorrenti.

Sonia Bruganelli – www.donnaglamour.it

Sulla loro relazione, in passato Madonia aveva spiegato a ‘La Volta Buona’ proprio in merito alla scelta fatta a Ballando: “Stavo vivendo una cosa importante, volevo tenerlo separato per preservarlo. Non abbiamo ballato insieme per proteggere tutto questo. Io conoscevo perfettamente la macchina di Ballando e ho contribuito alla decisione”.

La foto di coppia: il significato

Eppure, oggi, proprio il ballo sembra aver unito ancora di più Angelo e Sonia. La coppia, infatti, ha condiviso uno scatto molto speciale in sala di danza. Madonia ha pubblicato una foto che lo vede impegnato con la sua dolce metà in un momento molto dolce con tanto di scritta: “La lezione più bella“. La stessa Bruganelli ha poi condiviso anche nel suo profilo Instagram la stessa immagine aggiungendo: “A volte succede“.

Dietro questo scatto, c’è sicuramente il desiderio di far capire a tutti come i due stiano passando un bel momento della loro relazione al netto di qualche rumors di troppo. La scelta del momento “a passo di danza” poi potrebbe anche far riferimento all’esperienza trascorsa divisa a Ballando che potrebbe averli uniti ancora di più.