Francesca Fagnani non va in onda: salta Belve, ecco il motivo

Rinvio della puntata di martedì 13 maggio 2025 di Belve: salta la trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani. Il motivo.

Dopo aver fatto centro con l’abito total white nella seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani si “ferma”. Cambia la programmazione di Rai 2 nella giornata di oggi, martedì 13 maggio 2025, con la trasmissione vincente con le interviste “animalesche” della giornalista che si prende uno stop di una settimana. Ecco il motivo.

Francesca Fagnani: salta la terza puntata di Belve

Secondo stop della stagione 2025 di Belve: la trasmissione, infatti, non vedrà oggi, martedì 13 maggio, andare in onda la sua terza puntata. Francesca Fagnani si “prende una pausa” forzata con il pubblico di Rai 2 che dovrà attendere qualche giorno prima di tornare ad assistere alle tanto attese interviste della giornalista ai suoi ospiti.

Francesca Fagnani alla conduzione del programma televisivo Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

La terza puntata di Belve, il talk show condotto dalla Fagnani, prevista per oggi, martedì 13 maggio 2025, come detto, non andrà in onda su Rai 2. Dopo le prime due puntate trasmesse, che hanno visto protagonisti ospiti come Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs, Nathalie Guetta, Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio, il programma si ferma. Gli spettatori dovranno quindi attendere ancora una settimana per assistere alle interviste graffianti della giornalista romana.

Il motivo del cambio di programmazione

Il motivo di questo slittamento è la messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2025, trasmessa in diretta da Basilea, Svizzera, sempre su Rai 2 a partire dalle 21:00. L’evento musicale europeo, tra i più attesi dell’anno, vede la partecipazione di artisti provenienti da tutti i Paesi membri dell’European Broadcasting Union (EBU). Per l’Italia, si esibirà Lucio Corsi con la canzone “Volevo essere un duro”, brano che ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2025, subentrando al vincitore Olly che ha rinunciato alla partecipazione.

A commentare la serata per la Rai saranno Gabriele Corsi e la rapper BigMama, mentre sul palco svizzero sarà presente anche Michelle Hunziker, affiancata dalle conduttrici locali Hazel Brugger e Sandra Studer. Tornando a Belve, la terza puntata della trasmissione verrà posticipata a martedì 20 maggio 2025, mantenendo la programmazione settimanale del programma.

Le successive puntate andranno in onda i martedì seguenti. Sebbene non siano stati ancora ufficializzati gli ospiti della terza puntata, tra i nomi circolati per i prossimi appuntamenti figurano Nino Frassica, Elly Schlein, Benedetta Rossi, Guè Pequeno, Raz Degan e Michele Morrone. Staremo a vedere se sarà davvero così.