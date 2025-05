Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto genitori bis: “Ho pianto perché…”

La nota coppia ex Uomini e Donne formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto alle prese con il secondo figlio. Il racconto.

Nel dicembre 2022 era nata la loro prima figlia. Ora Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si apprestano ad allargare la loro famiglia. Nelle scorse ore, infatti, la coppia ha annunciato la lieta notizia al pubblico e adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto confessare ai propri seguaci alcuni dettagli in merito alla gravidanza. Alcuni dei quali anche molto delicati.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto genitori bis

Sono passate già alcune ore dall’annuncio social di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi in merito all’arrivo del loro secondo bebè. Eppure l’emozione dei futuri genitori bis e dei loro seguaci è ancora tanta. La coppia aveva deciso di raccontare a tutti la lieta notizia che vedrà la loro famiglia allargarsi tra qualche tempo.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi – www.donnaglamour.it

Tramite un post su Instagram, Claudia e Lorenzo avevano, come detto, dato al loro pubblico la splendida novella relativo all’arrivo del loro secondo bebè: “Sta arrivando Lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”, erano state le parole della coppia.

Le difficoltà sulla gravidanza

Adesso, la Dionigi è tornata proprio sulla gravidanza svelando alcuni dettagli anche piuttosto intimi e forti: “Inutile dirvi quanto siamo felici tutti. È una gioia indescrivibile. Un’altra vita che sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori”, ha ammesso la donna.

“Ho dovuto fare degli accertamenti tra cui la villocentesi, chi ci è passata sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente, ma soprattutto emotivamente”, ha ammesso la ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlando nelle sue stories su Instagram.

“Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono stati infiniti, interminabili, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo. Io mi sono chiusa in me stessa. Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Mariavittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose”. “È andato tutto bene. E adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno […]”, ha aggiunto spiegando di aver scelto di parlarne per essere di aiuto a tutte le donne che hanno passato la sua stessa situazione o che la stanno vivendo ora.