“Beatrice Luzzi sostituita”: scelta l’opinionista per il prossimo GF

Spuntano importanti informazioni sul prossimo Grande Fratello ed in particolare su chi prenderà il posto di Beatrice Luzzi come opinionista.

Beatrice Luzzi, protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello, dopo aver fatto parlare per le rivelazioni sui suoi guadagni passati, è tornata al centro delle attenzioni dei media per quello che sembra essere il suo futuro in televisione. Infatti, pare che la “rossa” sia prossima a lasciare il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5.

Beatrice Luzzi: da concorrente a opinionista del GF

Dopo essere stata tra i volti più amati della casa più spiata d’Italia, Beatrice Luzzi era stata scelta per affiancare Cesara Buonamici nel commento delle vicende dei nuovi concorrenti della passata edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Una scelta che, a quanto pare, rimarrà tale solo per l’annata da poco terminata.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

Infatti, secondo quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, la Luzzi non tornerà nella prossima edizione del programma. Una decisione che ha sorpreso molti, vista la forte connessione tra Beatrice e il pubblico, che l’ha sostenuta fino alla finale del reality.

Durante la sua esperienza come opinionista, Beatrice si era distinta per l’approccio diretto, schietto ma sempre lucido, che aveva contribuito ad arricchire il dibattito in studio e anche sui social dove, va detto, non sono mancati anche alcuni momenti di tensione con chi la pensava diversamente da lei.

Il futuro e la sostituta al GF

Sempre Amedeo Venza, esperto di gossip e dinamiche televisive, ha rivelato che a sostituire la Luzzi nel ruolo di opinionista del GF per la prossima annata sarà Stefania Orlando. Volto noto del piccolo schermo e a sua volta ex concorrente del Grande Fratello, la Orlando tornerebbe, ancora una volta, all’interno del format in una veste inedita rispetto a quelle fino ad oggi ricoperte. Con la sua esperienza televisiva e il suo stile sempre equilibrato ma deciso, le premesse per vederne delle belle ci sono tutte. Staremo a vedere se effettivamente le cose andranno in questo modo o meno.