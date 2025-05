Elisa D’Ospina in ospedale: “Momenti delicati”

La modella e noto volto della tv Elisa D’Ospina è finita in ospedale. Sui social il racconto di quanto accadutole con tanto di foto.

Aveva fatto parlare per la denuncia in merito ad un’aggressione subita tempo fa. Ora Elisa D’Ospina, nota modella curvy e volto della televisione, è tornata protagonista di un episodio che ha generato ansia e preoccupazione nei suoi confronti. La donna, infatti, è stata ricoverata in ospedale e ha tenuto a mostrare e raccontare quanto accadutole.

Problemi di salute per Elisa D’Ospina

Seguitissima sui social e apprezzata anche per i suoi interventi televisivi, Elisa D’Ospina ha destato particolare preoccupazione nel suo pubblico e nei suoi fan per via di alcuni problemi di salute che la diretta interessata ha tenuto a raccontare in queste ore. La donna, tramite un post social accompagnato da alcuni scatti, infatti, ha spiegato cosa le sia capitato.

La famosa influencer e modella curvy ha sottolineato di aver vissuto un periodo delicato che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Una degenza che, a quanto pare, per fortuna, si sarebbe risolta nel verso giusto portandola a fare ritorno a casa.

Il ricovero in ospedale: il racconto

Tramite un post su Instagram, la D’Ospina ha spiegato quanto le sia capitato: “Qualche settimana fa ho fatto una ‘vacanzina’ forzata che grazie alla prevenzione non avrei mai fatto e probabilmente le cose si sarebbero potute complicare un po’”, ha esordito la donna facendo vedere delle foto appunto in ospedale.

“Parliamo spesso di #prevenzione ma viviamo in un periodo storico che è anche complicato farla: le visite sono sempre più difficili da ottenere, abbiamo delle vite con 29282838 impegni al giorno, abbiamo anche paura di ciò che può succedere e quindi rimandiamo”. La donna ha quindi ringraziato i medici che si sono presi cura di lei “per esserci sempre” e per aver fatto questo “viaggetto con la cura e le attenzioni di cui si ha bisogno in momenti delicati. Prendetevi cura di voi, amatevi sempre”.