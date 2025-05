Eva Grimaldi rischia l’accusa di falsa testimonianza e calunnia nel processo Tarallo per il crac Ares Film. Scopri cosa sta succedendo.

Il processo a carico di Alberto Tarallo, produttore televisivo accusato della bancarotta della società Ares Film, entra nel vivo con un colpo di scena che vede Eva Grimaldi al centro delle polemiche. L’attrice, storica collaboratrice della casa di produzione che ha firmato fiction di successo per Mediaset come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto, potrebbe presto trovarsi sotto inchiesta per falsa testimonianza e calunnia. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Eva Grimaldi sconfessa in aula: l’accusa del sostituto procuratore

Secondo quanto emerso nelle ultime udienze, il sostituto procuratore Carlo Villani ha contestato a Grimaldi il fatto di aver sconfessato in aula quanto dichiarato durante le indagini preliminari. Durante gli interrogatori, l’attrice avrebbe attribuito a Tarallo un ruolo rilevante nella gestione economica della società. In aula, però, la sua versione sarebbe cambiata radicalmente, sollevando il sospetto di un possibile reato.

Alberto Tarallo

Davanti al giudice, Eva Grimaldi ha affermato: “Non mi sono permessa di dire che Tarallo aveva messo i soldi. Non fa parte della mia etica“. Un’affermazione che, secondo l’accusa, rappresenterebbe una palese contraddizione rispetto a quanto verbalizzato in fase istruttoria.

Per questo, la procura intende valutare se procedere formalmente con un’indagine a carico dell’attrice per falsa testimonianza e calunnia.

Gli altri testimoni e il clima in aula

Il processo Tarallo coinvolge molti volti noti. Tra questi Rosalinda Cannavò (alias Adua Del Vesco), che ha chiesto di testimoniare dietro un paravento per l’impossibilità di guardare in faccia il produttore.

L’attrice ha raccontato la sua lunga convivenza con Tarallo e il compagno Teodosio Losito, morto suicida nel 2019, parlando anche delle difficoltà economiche vissute nella villa di Zagarolo.

Anche Gabriel Garko, Giuliana De Sio e l’onorevole Patrizia Marrocco sono stati ascoltati in aula. Garko ha descritto il rapporto tra Tarallo e Losito come “conflittuale”, mentre De Sio ha minimizzato i suoi contatti con la coppia.

Il processo è destinato a tenere banco ancora per settimane. In attesa delle testimonianze di Barbara D’Urso e Nancy Brilli, il caso di Eva Grimaldi potrebbe trasformarsi in un procedimento parallelo.