A Uomini e Donne Arcangelo frena la conoscenza con Gemma su consiglio del figlio che non vuole vedere baci in televisione.

Si sa che alcune volte persino a Uomini e Donne la passione diventa travolgente, ma quando si è davanti alle telecamere bisogna tener conto dei sentimenti di chi guarda. Questo, infatti, è ciò che ha fatto Arcangelo, cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, che per amore del figlio ha deciso di frenare la conoscenza con la dama torinese, Gemma Galgani.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e qual è stata la reazione della Galgani.

Uomini e Donne, Arcangelo frena con Gemma: “Me l’ha detto mio figlio”

Nuovo capitolo per la tormentata frequentazione tra Gemma Galgani e Arcangelo a Uomini e Donne. Dopo una romantica esterna con tanto di baci appassionati, la situazione si è raffreddata bruscamente.

In studio, la dama torinese ha raccontato di aver trascorso momenti intensi con il cavaliere, ma che subito dopo lui si sarebbe defilato, dichiarando di essere stanco e andando a dormire.

Una versione che ha lasciato perplessi sia il pubblico che gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Entrambi hanno messo in discussione la coerenza di Arcangelo, soprattutto alla luce del suo improvviso cambio di atteggiamento.

Qui il video del confronto tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

A sorpresa, il cavaliere ha spiegato che il suo atteggiamento più freddo sarebbe dovuto a un consiglio arrivato direttamente da casa. Il figlio ventunenne gli avrebbe infatti suggerito di non lasciarsi troppo andare davanti alle telecamere, per non risultare poco credibile. Una raccomandazione che Arcangelo ha deciso di seguire, mettendo così un freno alla conoscenza con Gemma.

Arcangelo pensa a Sabrina Zago e arriva una nuova dama

Come se non bastasse, Arcangelo ha anche manifestato un certo interesse nei confronti di Sabrina Zago, confidandolo direttamente alla redazione del programma. Un gesto che ha ulteriormente destabilizzato Gemma, già confusa dal comportamento ambiguo del cavaliere.

Non è finita qui: un’altra dama si è presentata per conoscere Arcangelo, ma lui ha deciso di non proseguire per “non farle perdere tempo”.

Gemma, visibilmente turbata, si è detta ancora legata alle emozioni vissute durante l’esterna, ma il comportamento altalenante di Arcangelo alimenta dubbi e sospetti.