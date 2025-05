Milena Miconi: “La gravidanza inaspettata, ecco cosa ho fatto”

Intervenuta in tv a ‘La Volta Buona’, Milena Miconi ha parlato della sua relazione con il marito e anche di come abbia affrontato una gravidanza inattesa.

Dopo tanti anni d’amore, Milena Miconi e Mauro Graiani sono convolati a nozze. Del loro rapporto e anche dei figli hanno parlato in occasione della loro ospitata odierna a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. Non sono mancati, in questo senso, retroscena sulla gravidanza inattesa e sul feeling di coppia, perso in una occasione ma ritrovato.

Milena Miconi e il rapporto con il marito

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Milena Miconi ha avuto modo di raccontare come sia arrivata al matrimonio con Mauro Graiani dopo diversi anni di relazione. Non solo, la showgirl ha pure raccontato di alcuni momenti di tensione di coppia e di come siano riusciti a superarla in modo molto naturale.

Milena Miconi – www.donnaglamour.it

Sulla proposta di nozze: “Mi ha sorpresa molto perché era da un po’ che non toccavamo l’argomento e, poi, perché non mi aveva avvisata di nulla”, ha rivelato la Miconi.

E ancora sulla relazione e alcuni momenti di difficoltà: “Se abbiamo avuto momenti no? Certo, assolutamente sì, quando nostra figlia Sofia aveva tre anni e questo perché quando diventi genitori ti devi conoscere di nuovo. Noi avevamo deciso di prenderci un momento per pensare alla nostra relazione e ci siamo un po’ allontanati, vivevamo in due case diverse ma Mauro era sempre da noi, però, in quel periodo, siamo diventati di nuovo fidanzati. Quella cosa ha funzionato perché ci siamo ritrovati”.

La gravidanza inaspettata

Curioso anche il modo in cui la Miconi e Graiani abbiano reagito alla notizia della prima gravidanza che, per loro stessa ammissione, è stata completamente inattesa: “La prima gravidanza è stata bella ma inaspettata”, ha detto la donna. “Ho sempre avuto il desiderio di diventare mamma ma non pensavo potesse accadere in quel momento della mia vita […]. Quando dissi a Mauro che ero incinta, lo chiamai in lacrime perché ero molto spaventata ma lui mi tranquillizzò dicendomi che avrei deciso io ciò che volevo e lui sarebbe stato al mio fianco […]”, ha detto ancora la donna a ‘La Volta Buona‘ spiegando come andarano le cose con l’arrivo di Sofia.