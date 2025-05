Paola Perego: raro scatto social in famiglia per un’occasione speciale

A casa di Paola Perego è stato un giorno molto speciale che la famosa conduttrice ha deciso di condividere con i suoi seguaci.

Qualche mese fa aveva confessato le difficoltà avute in passato in merito ad attacchi di panico e altri guai. Ora, invece, Paola Perego si è trovata a condividere con i suoi fan un momento decisamente diverso e molto speciale: il compleanno della sua amata mamma, che ha compiuto 88 anni. La nota conduttrice televisiva ha voluto celebrare questa tappa importante in modo intimo e affettuoso in famiglia, sottolineando ancora una volta quanto sia profondo il legame che la unisce alla madre.

Paola Perego e il compleanno della madre

In casa di Paola Perego sono state ore molto sentite con il compleanno della madre della conduttrice che ha festeggiato la bellezza di 88 anni. La presentatrice ha spesso parlato del ruolo centrale che la famiglia ha sempre ricoperto nella sua vita, e questo compleanno è stata l’occasione perfetta per mostrarlo anche sui social.

Paola Perego – www.donnaglamour.it

La festa di sua mamma è stata raccontata da Paola attraverso una tenera foto pubblicata sul suo profilo Instagram, accompagnata da parole piene di amore e gratitudine. L’immagine ha immediatamente riscosso l’affetto dei fan, ricevendo numerosi like e commenti pieni di auguri e affetto. A colpire, oltre alla dolcezza della scena, è stato lo spirito di familiarità e semplicità: non un evento mondano, ma una festa vera, sincera, fatta di piccoli gesti e sorrisi sinceri.

Lo scatto social e le reazioni

Nella foto pubblicata su Instagram dalla Perego è stato possibile vedere la conduttrice accanto alla madre, con un’espressione felice e rilassata. Al centro, l’anziana signora con le mani appoggiate al tavolo, davanti ad una torta decorata con panna e con la scritta “Buon compleanno Nonna”, oltre alle candeline che segnano il numero 88.

Accanto a loro, un’altra donna, sua sorella Silvana, a completare il quadro familiare. La tavola, decorata con tovaglie a tema cuori e amore, ha reso il tutto ancora più dolce e magico. “Auguri alla tua mamma Paola”, hanno scritto tantissimi seguaci. “Che bella giornata, che belle tutte e tre”, ha commentato un altro utente.