Segnalazione su Stefano De Martino pizzicato in dolce compagnia. Il famoso conduttore paparazzato con una nota influencer.

Non solo la proposta ricevuta da Paolo Bonolis a livello lavorativo, Stefano De Martino torna al centro di rumors relativi alla sua vita privata. Un avvistamento molto particolare ha fatto parlare in queste ore. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, è stato visto in compagnia di Angela Nasti, nota influencer spesso coinvolta in questioni di cronaca rosa.

I rumors “d’amore” su Stefano De Martino

Il nome di Stefano De Martino è senza dubbio uno di quelli maggiormente chiacchierati nell’ambiente del gossip e della cronaca rosa. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, praticamente ogni giorno, viene associato a flirt, presunti o tali. Nelle ultime settimane, il presentatore aveva fatto parlare per un possibile riavvicinamento ad una ex.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

De Martino, infatti, era stato visto in barca e in una super villa in Costiera Amalfitana anche con Gilda Ambrosio. Con loro, va precisato, erano presenti anche altri amici per trascorrere qualche giorno di pausa in occasione del ponte festivo dello scorso primo maggio. Questo era bastato per alimentare i rumors sul loro conto.

L’ultimo scoop: la foto

Ora, invece, l’ultimo scoop sul buon Stefano è stato riportato da Alessandro Rosica, L’Investigatore Social. L’esperto, infatti, sempre ben informato, ha spifferato uno scatto, visibile sul suo profilo Instagram, dove il presentatore di Affari Tuoi si trova in compagnia di Angela Nasti. La foto mostrata da Rosica è piuttosto sgranata ma si vedono comunque i due in macchina (la figura della Nasti, per la verità, non è super definita).

A fare luce sul loro rapporto ci ha pensato lo stesso Rosica che ha scritto nella didascalia del suo post: “Nessun fidanzamento. Ogni tanto si divertono ma senza impegno“. E ancora: “Il mandrillone di Torre Annunziata non dorme mai. Vi piacerebbe come coppia?”. Stando alle sue parole, quindi, i due non sono né fidanzati né fanno coppia ma unicamente si frequentano e si divertono.