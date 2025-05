Il cantante è in finale all’Eurovision, così ha raccontato le sue impressioni e svelato il significato della famosa scritta “Andy”.

Lucio Corsi è pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Un traguardo importante che per il cantante potrebbe rappresentare un grande trampolino di lancio. Ciò nonostante, Lucio ha voluto sottolineare di non volere farsi troppe aspettative, preferendo attendere l’esito di sabato sera. Ma non solo, dato che ha rivelato alcuni dettagli sulla performance finale e spiegato il significato di “Andy”, la famosa scritta presente sulla suola di uno dei suoi stivali.

Lucio Corsi sul contest: “La musica non è una gara”

Come è noto, il cantante di “Volevo essere un duro” è uno dei finalisti dell’Eurovision Song Contest 2025. La sua è una responsabilità importante, dato che rappresenta l’Italia davanti agli altri 36 Paesi in gara, ma che riesce a vivere con serenità. “La classifica non mi interessa affatto“, ha spiegato Lucio Corsi, “Per quanto ami la competizione, sono sicuro che la musica non sia una gara. La musica ha tante sfaccettature e non può essere un gesto atletico“.

Non a caso, l’artista si è sempre mosso con calma, passo dopo passo, il che comunque l’ha portato a raggiungere traguardi notevoli, come il Premio della Critica “Mia Martini”. Ciò nonostante, Lucio è ben consapevole della portata dell’Eurovision, tanto da ammettere: “Se Sanremo è stata una bella palestra, un vero salto nel vuoto, l’Eurovision è la stessa situazione: un affaccio sul futuro“.

Il significato della scritta “Andy” e la performance per la finale

Che Lucio Corsi abbia una spiccata personalità artistica, non è un segreto. E non solo per aver cantato a Sanremo 2025 “Nel blu dipinto di blu” assieme a Topo Gigio, ma anche per il suo curioso modo vestirsi per andare in scena. Al di là del trucco e dell’iconica giacca dalle grandi spalline, il pubblico ha sin da subito notato un dettaglio particolare sotto la suola di uno dei due stivali.

Si tratta sostanzialmente di una scritta, “Andy”, che come spiegato dall’artista è un “riferimento a Toy Story, al senso dell’amicizia che c’è dietro e al messaggio del film“. E in effetti, per Lucio, l’amicizia è un concetto importantissimo, tant’è vero che il cantante si esibirà in compagnia di Tommaso Ottomano, suo amico da sempre.

In merito ai dettagli sulla performance, il cantante ha ammesso che non ci saranno delle grosse modifiche, quanto piuttosto di preferire mantenere la stessa linea espressiva di sempre: “Andiamo lisci, rimaniamo in linea con quello che è stato l’Ariston … In due soli mesi non possono essere cambiato così tanto“. Lucio Corsi si esibisce a Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“Volevo essere un duro” e i sottotitoli in inglese