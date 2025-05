Durante il Salone del Libro 2025, Mara Venier ha condiviso le difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi: il video.

Durante il Salone del Libro 2025, la Sala Oro ha ospitato un confronto emozionante tra tre grandi protagonisti del piccolo schermo: Mara Venier, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. I tre si sono raccontati con sincerità, parlando della difficoltà di affrontare la vita privata quando si ha il compito di apparire sempre sorridenti davanti al pubblico. Un momento intenso, soprattutto per la conduttrice di Domenica In, che solo pochi giorni fa ha fatto al marito Nicola Carraro un regalo da “guerriero”.

L’addio alla Rai di “Che tempo che fa”

Nel corso della stessa conversazione, si è toccato anche un altro tema caro al pubblico e ai protagonisti presenti: l’addio alla Rai del programma Che tempo che fa. A tal proposito, Mara Venier ha espresso il suo pensiero con parole molto chiare: “Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me“.

La domanda di Luciana Littizzetto che commuove Mara Venier

Durante l’incontro, Luciana Littizzetto ha posto una domanda che ha toccato profondamente Mara Venier: “Come si fa ad andare in onda quando hai delle cose personali, dei dolori, delle fatiche, dei magoni, anche dei lutti a volte? E comunque tu devi mostrarti sempre, davanti alla telecamera, sorridente…?“.

Una domanda che ha messo a nudo la recente sofferenza della conduttrice di Domenica In. La risposta della Venier è arrivata dopo un attimo di esitazione: “Faccio un po’ fatica a risponderti a questa. Ti posso dire che io da un po’ di mesi faccio molta fatica, però poi si accende quella luce rossa. Magari ho pianto due minuti prima per la tensione, poi arrivo in studio, cominciano loro sempre a essere così affettuosi con me e quando hai un problemone l’emozione arriva. Poi si accende quella luce rossa, e io fino alle 17.10 dimentico tutto“.

Luciana Littizzetto ha aggiunto un’altra riflessione: “Ma anche quando hai la febbre, che vai in onda e ti passa?“. E ancora una volta Mara Venier ha risposto con grande franchezza: “Con la febbre me ne frego, sono andata con un piede rotto. Ultimamente c’ho qualcos’altro a cui pensare, che è più importante del piede rotto o della febbre o del tutto il resto. Per cui dimentichi tutto, poi quando finisce: tac, subito ti metti in moto però io riesco a superarlo“. E conclude con una convinzione che ha colpito il pubblico: “Credo che il lavoro faccia bene quando le cose non vanno bene“.