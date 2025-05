L’influencer sta per sposare Pago e ha colto l’occasione per rispondere a chi l’ha criticata per essersi rifatta il naso.

Serena Enardu, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di sottoporsi a una rinoplastica per poter leggermente modificare il profilo del suo naso. Una scelta che a molti non è piaciuta, in quanto la maggior parte delle persone non riusciva a scorgere significativi difetti. Tuttavia, Serena ha deciso di rompere il silenzio spiegando le motivazioni che l’hanno portata a compiere questa scelta.

Le parole di Serena Enardu sulla rinoplastica

L’influencer ha deciso di affidarsi ai social per poter spiegare meglio il perché di questa scelta. Per questo motivo, Serena Enardu ha pubblicato una serie di storie in cui non solo ha espresso la sua felicità per il risultato dell’intervento, ma anche motivato la sua volontà.

“Sono felicissima perché ho visto proprio quello che volevo vedere quando mi ha tolto il gessetto. Ho avuto proprio una sensazione come per dire “Ma l’ho rifatto io?”. Avete presente quando voi sapete perfettamente qual è quella cosa che non vi piace e cosa non vorreste mai più vedere? Ecco, quando mi ha tolto il gessetto, ho avuto proprio questa sensazione, cioè è come se ci avessi messo mano io. Ha fatto un lavoro sartoriale“, ha dichiarato Serena.

In merito alle critiche ricevute, l’influencer ha così risposto: “Non era un naso che a me non piaceva. Era proprio per questo che ero molto agitata, perché eh mi piaceva il mio naso, ok? Ma c’erano delle cose che non mi facevano impazzire, tutto qua“. Serena ha poi proseguito esponendo il suo punto di vista sulla scelta di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica: “Non è sempre vero che una persona che si rifà qualcosa lo fa solo ed esclusivamente perché ha un complesso, perché ha un problema. Molti lo fanno come me per lo sfizio di vederlo ancora meglio“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu)

Le nozze tra Serena Enardu e Pago

I fan più attenti hanno ipotizzato che il tempismo con cui Serena Enardu si sia sottoposta alla rinoplastica cada alla perfezione con l’imminente matrimonio. Infatti, lo scorso novembre, il cantante Pago le ha fatto la proposta, ma a oggi la coppia non ha ancora rilasciati dichiarazioni sulla data delle nozze.